Vedska sudbina za avgust: Veliki indijski horoskop za buđenje svesti, uspeh i karmička poravnanja

Indijska (Vedska ili Džiotiš) astrologija koristi drugačiji sistem računanja u odnosu na zapadni horoskop. Zbog pomeranja precesije (Siderički zodijak), datumi znakova se pomeraju za oko 23 dana unazad.

U avgustu 2026. godine, ključni planetarni tranziti donose veliku energiju kroz znakove Raka i Lava. Sunce 16. avgusta prelazi u svoj matični znak Lava, gde se spaja sa moćnim Jupiterom, što donosi ogroman talas duhovnog buđenja, pravde i materijalnog napretka. Ipak, Mars u Lavu unosi borbeni duh, pa je ključ meseca u kontroli ega.

Pronađite svoj indijski znak prema datumu rođenja i pročitajte kompletnu prognozu za avgust 2026.

1. Meša (Mesha) – Ovan (14. april — 14. maj)

Posao: Tranzit Sunca i Jupitera kroz vaše peto polje donosi vam ogroman nalet kreativne energije. Svi projekti povezani sa obrazovanjem, dizajnom ili investiranjem doživeće uspeh u drugoj polovini meseca.

Ljubav: Strasti su pojačane. Slobodni pripadnici ovog znaka mogu ući u uzbudljivu, ali dinamičnu vezu sa osobom koja je veoma ponosna. Zauzeti uživaju u uspesima svoje dece.

Zdravlje: Čuvajte se pregrevanja organizma i upalnih procesa. Unosite više rashlađujućih namirnica.

2. Vrišaba (Vrishabha) – Bik (15. maj — 14. jun)

Posao: Avgust stavlja fokus na nekretnine, privatni biznis i unutrašnju stabilnost. Možete očekivati uspešno zatvaranje dugoročnih pregovora ili kupovinu prostora za rad u drugoj polovini meseca.

Ljubav: Karta vašeg doma traži mir. Partner vam pruža stabilnost, ali Mars u četvrtom polju upozorava da ne prenosite nervozu sa posla na članove porodice.

Zdravlje: Osetljiv je predeo grudnog koša i pluća. Radite vežbe dubokog disanja (Pranajama).

3. Mituna (Mithuna) – Blizanci (15. jun — 15. jul)

Posao: Vaša hrabrost i inicijativa su na vrhuncu. Odličan je mesec za marketing, pisanje, kraća putovanja i sklapanje novih partnerstava. Vaše reči i ideje lakše nego ikada pronalaze investitore.

Ljubav: Komunikacija je lepršava i dinamična. Slobodne Mitune mogu preko društvenih mreža ili kraćih putovanja upoznati veoma inteligentnu osobu koja deli njihova interesovanja.

Zdravlje: Odlično, ali nemojte preopterećivati nervni sistem sa previše informacija.

4. Karka (Karka) – Rak (16. jul — 16. avgust)

Posao: Sunce u prvom delu meseca boravi u vašem znaku dajući vam vitalnost, a nakon 16. avgusta prelazi u polje finansija. Očekuje vas ozbiljan finansijski dobitak i naplata truda iz prethodnih meseci.

Ljubav: Želite stabilnost i sigurnost. Partner vam delima pokazuje privrženost, dok slobodne Karke traže osobu koja je materijalno i emotivno situirana.

Zdravlje: Stabilno, ali obratite pažnju na ishranu i zdravlje zuba i desni.

5. Simha (Simha) – Lav (17. avgust — 16. septembar)

Posao: Ovo je vaš mesec trijumfa. Kada Sunce sredinom avgusta uđe u vaš znak i spoji se sa Jupiterom, otvaraju vam se vrata za najveće životne uspehe, povišice i promenu statusa. Vi vodite glavnu reč.

Ljubav: Vaša harizma je neodoljiva. Zračite kraljevskom energijom i privlačite pažnju gde god se pojavite. U dugim vezama dolazi do obnavljanja strasti i dubokog poštovanja.

Zdravlje: Odlična vitalnost i visok nivo životne snage (Prana).

6. Kanja (Kanya) – Devica (17. septembar — 16. oktobar)

Posao: Avgust donosi potrebu za povlačenjem i detaljnom analizom. Najbolje rezultate postići ćete u poslovima koji su povezani sa inostranstvom, izolacijom ili istraživačkim radom iz senke.

Ljubav: Skloni ste tajnovitosti i preispitivanju sopstvenih osećanja. Pustite da se stvari odvijaju prirodno i ne vršite pritisak na partnera zbog sitnih nesavršenstava.

Zdravlje: Mogući su problemi sa nesanicom i živopisnim snovima. Prijaće vam meditacija pre spavanja.

7. Tula (Thula) – Vaga (17. oktobar — 15. novembar)

Posao: Tranzit planeta kroz vaše jedanaesto polje donosi vam ostvarenje najvećih želja i ciljeva. Možete očekivati finansijske dobitke kroz velike organizacije, starije partnere ili uticajne prijatelje.

Ljubav: Društveni život je izuzetno bogat. Jedno prijateljstvo može prerasti u stabilnu i strastvenu ljubavnu romansu u drugoj polovini meseca.

Zdravlje: Odlično. Osećate se rasterećeno, a unutrašnji mir pozitivno utiče na vašu energiju.

8. Vriščika (Vrishchika) – Škorpija (16. novembar — 15. decembar)

Posao: Vaša karijera doživljava ogroman uspon pod uticajem Sunca, Marsa i Jupitera u desetom polju. Dobijate javno priznanje za svoj rad, a nadređeni vas vide kao nezamenljivog lidera.

Ljubav: Uspeh na poslu vas može malo udaljiti od partnera. Potrudite se da profesionalne ambicije ne ugroze vreme koje dugujete voljenoj osobi.

Zdravlje: Moguća je prolazna ukočenost u predelu kičme i ramena usled dugog sedenja i stresa.

9. Dhanu (Dhanus) – Strelac (16. decembar — 14. januar)

Posao: Sreća (Dharma) je na vašoj strani. Avgust donosi uspeh kroz visoko obrazovanje, inostranstvo, izdavaštvo ili pravna pitanja. Sve što pokrenete u drugoj polovini meseca imaće blagoslov zvezda.

Ljubav: Žudite za filozofskom i duhovnom povezanošću sa partnerom. Zajedničko putovanje na neko sveto ili istorijsko mesto unosi potpuni sklad u odnos.

Zdravlje: Odlično. Puni ste optimizma i vitalnosti; zdravlje je na zavidnom nivou.

10. Makara (Makara) – Jarac (15. januar — 12. februar)

Posao: Avgust donosi transformaciju i fokus na tuđi novac. Uspešno ćete rešiti pitanja poreza, nasledstva, osiguranja ili investicija koje su u prethodnom periodu bile u zastoju.

Ljubav: Emocije su intenzivne i skrivene. Ovo je mesec u kojem otpustate stare povrede i blokade kroz duboke, intimne razgovore sa voljenom osobom.

Zdravlje: Slušajte signale koje vam telo šalje. Osetljiv je urogenitalni trakt; pijte više vode.

11. Kumba (Kumbha) – Vodolija (13. februar — 14. mart)

Posao: Fokus meseca je na partnerskim odnosima, ugovorima i javnosti. Tranzit Sunca i Jupitera kroz sedmo polje donosi vam potpisivanje veoma profitabilnih ugovora u drugoj polovini avgusta.

Ljubav: Odnosi sa partnerom dolaze u centar pažnje. Ako ste slobodni, avgust donosi priliku za ulazak u ozbiljnu, sudbinsku vezu sa osobom visokog društvenog statusa.

Zdravlje: Stabilno, ali obratite pažnju na osetljivost zglobova i pritisak usled vrućina.

12. Mina (Meena) – Ribe (15. marta — 13. april)

Posao: Očekuje vas mesec velike borbe i rada, ali i pobede nad konkurencijom. Vaša disciplina na radnom mestu i pedantnost donose vam prednost u odnosu na druge kolege.

Ljubav: Kroz svakodnevne sitne gestove pažnje i brige o partneru jačate stabilnost u vezi. Izbegavajte preteranu samokritičnost i sitničavost.

Zdravlje: Obratite pažnju na imunitet i organe za varenje; unosite više lakše hrane i svežih vitamina.

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