Nedeljni horoskop od 20. do 26. jula: Evo koga čeka sudbinski preokret u ljubavi

Stiže nam uzbudljiva nedelja u kojoj Venera i Mars donose pojačane strasti, ali i potrebu za redefinisanjem ciljeva. Pogledajte šta zvezde donose vašem znaku na polju posla, ljubavi i zdravlja.

♈ Ovan (21. mart – 19. april)

Posao: Očekuju vas dinamični pregovori. Finansijski priliv stiže sredinom nedelje.

Ljubav: Čeka vas sudbinski preokret u ljubavi. Slobodni Ovnovi doživeće fatalan susret koji menja sve.

Zdravlje: Moguća je prolazna glavobolja. Smanjite unos kofeina i unosite više tečnosti.

♉ Bik (20. april – 20. maj)

Posao: Fokusirani ste na dugoročne investicije. Stabilizacija na polju finansija unosi preko potreban mir.

Ljubav: Partner zahteva više pažnje. Slobodni Bikovi preko posla upoznaju veoma privlačnu i stabilnu osobu.

Zdravlje: Osećate se tromo. Uvedite lagane večernje šetnje u svoju rutinu.

♊ Blizanci (21. maj – 20. jun)

Posao: Komunikacija je vaše najjače oružje ove nedelje. Uspešno rešavate stare administrativne probleme.

Ljubav: Otvoren razgovor rešava dugogodišnje nesuglasice. Zauzeti cvetaju, dok slobodni dobijaju poruku iz prošlosti.

Zdravlje: Izbegavajte kasne obroke. Želudac vam je osetljiviji nego inače.

♋ Rak (21. jun – 22. jul)

Posao: Intuitivno donosite prave odluke. Moguć je napredak ili pohvala od strane nadređenih.

Ljubav: Emocije su pojačane. Partner vam pruža maksimalnu podršku, dok slobodni Rakovi maštaju o osobi iz okruženja.

Zdravlje: Pad imuniteta. Unosite više vitamina C i spavajte dovoljno.

♌ Lav (23. jul – 22. avgust)

Posao: Vaša kreativnost dolazi do izražaja. Pravo je vreme za pokretanje novih projekata i ideja.

Ljubav: Strastveni period je pred vama. Zauzeti Lavovi uživaju u pažnji, a slobodni privlače poglede gde god se pojave.

Zdravlje: Odlično se osećate. Energija vam je na veoma visokom nivou.

♍ Devica (23. avgust – 22. septembar)

Posao: Detaljna analiza planova donosi uspeh. Izbegavajte potpisivanje važnih ugovora u petak.

Ljubat: Harmonija u domu i porodici. Slobodne Device sklone su analiziranju potencijalnog partnera, opustite se malo.

Zdravlje: Moguća je napetost u vratnom delu. Prijaće vam masaža ili istezanje.

♎ Vaga (23. septembar – 22. oktobar)

Posao: Diplomatski pristup rešava sukob sa kolegama. Finansije su stabilne, ali izbegavajte nepotrebne troškove.

Ljubav: Romantični trenuci sa partnerom osvežiće vezu. Slobodne Vage privlači osoba koja je starija od njih.

Zdravlje: Skloni ste alergijama. Povedite računa o boravku u prirodi.

♏ Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)

Posao: Priliv energije vam pomaže da završite teške zadatke. Moguća je ponuda za promenu radnog mesta.

Ljubav: Ljubomora može pokvariti odnos sa partnerom. Kontrolišite impulse i ne donosite zaključke naprečac.

Zdravlje: Čuvajte zglobove i kolena tokom fizičkih aktivnosti.

♐ Strelac (22. novembar – 21. decembar)

Posao: Fokusirani ste na inostranstvo i edukaciju. Imate sjajne ideje, ali sačekajte pravi trenutak za realizaciju.

Ljubav: Želite vreme za sebe i distancu od svih. Partner će imati razumevanja za vašu potrebu za izolacijom.

Zdravlje: Potreban vam je mentalni odmor i reset od svakodnevnog stresa.

♑ Jarac (22. decembar – 19. januar)

Posao: Trud iz prethodnog perioda se konačno isplaćuje. Dobijate zasluženo priznanje i finansijski bonus.

Ljubav: Odnos sa partnerom postaje ozbiljniji i stabilniji. Slobodni Jarčevi mogu ući u stabilnu i dugu vezu.

Zdravlje: Hranite se zdravije. Smanjite unos brze i masne hrane.

♒ Vodolija (20. januar – 18. februar)

Posao: Očekuju vas neočekivane promene u rasporedu. Budite fleksibilni i brzo se prilagođavajte situaciji.

Ljubav: Slobodne Vodolije očekuje uzbudljiva avantura na putovanju. Zauzeti planiraju zajednički vikend van grada.

Zdravlje: Moguć je varirajući krvni pritisak usled promene vremena.

♓ Ribe (19. februar – 20. mart)

Posao: Kreativni ste i inspirisani. Saradnja sa ženskim osobama donosi vam uspeh i olakšanje na poslu.

Ljubav: Emotivna stabilnost je na pomolu. Uživate u mirnim večerima sa partnerom, bez trzavica i stresa.

Zdravlje: Osećate umor krajem nedelje. Provedite vikend u odmoru i relaksaciji.

(Društvene mreže)