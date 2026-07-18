Horoskop za 18. jul: Dan kada kosmička harmonija leči stare rane i uvodi red u haos

Astrološki presek za subotu, 18. jul donosi idealan balans između razuma i opuštanja. Mesec se nalazi u analitičnoj Devici, gde formira harmoničan zemljani trigon sa retrogradnim Plutonom u Jarcu. Ovaj aspekt nam daje neverovatnu unutrašnju snagu da bez stresa reorganizujemo svoj život, rešimo zaostale obaveze i posvetimo se detaljnoj brizi o zdravlju i telu. Vikend počinje produktivno, ali donosi i dubok emotivni mir.

U nastavku pročitajte kompletan i detaljan dnevni horoskop za svih 12 znakova zodijaka.

♈ Ovan (21. mart — 19. april)

Posao: Subotu ćete iskoristiti da napravite savršen plan za narednu radnu nedelju. Fokusirajte se na sitne detalje koje ste ranije propustili. Ljubav: Emocije su stabilne, a partner ceni vašu spremnost da mu pomognete u svakodnevnim, praktičnim stvarima. Zdravlje: Pravo je vreme za uvođenje zdravijih navika, detoksikaciju ili promenu režima ishrane.



♉ Bik (20. april — 20. maj)

Posao: Zemljani Mesec vam maksimalno ide u prilog, donoseći vam inspiraciju za praktične i dugoročno isplative projekte. Ljubav: Sa Mesecom i Venerom u vašem polju ljubavi, zračite magnetskom privlačnošću. Slobodni Bikovi mogu doživeti sudbinski susret sa vrlo odmerenom osobom. Zdravlje: Izvanredno. Osećate se poletno, stabilno i puni ste pozitivne energije.



♊ Blizanci (21. maj — 20. jun)

Posao: Danas radije birate privatnost i rad od kuće nego javne aktivnosti. Uspešno privodite kraju porodične obaveze. Ljubav: Žudite za mirom i sigurnošću. Najbolje ćete se osećati u toplom porodičnom okruženju ili u intimnoj atmosferi sa partnerom. Zdravlje: Potreban vam je kvalitetan san i mentalni odmor od vesti i društvenih mreža.



♋ Rak (21. jun — 22. jul)

Posao: Vaš um je danas neverovatno oštar i precizan. Savršen je dan za planiranje, pisanje, kraća putovanja ili donošenje logičkih odluka. Ljubav: Razgovori sa partnerom su konstruktivni i donose rešenje jedne dileme koja vas je dugo opterećivala. Zdravlje: Odlično, ali nemojte prebrzo hodati ili žuriti u saobraćaju.



♌ Lav (23. jul — 22. avgust)

Posao: Fokus je na finansijama. Danas pravite detaljnu analizu prihoda i rashoda i pronalazite način kako da pametno investirate novac. Ljubav: Tražite konkretne dokaze vernosti i stabilnosti. Partner vam pokazuje privrženost kroz sitne, ali značajne gestove. Zdravlje: Stabilno, ali izbegavajte brzu i prezačinjenu hranu.



♍ Devica (23. avgust — 22. septembar)

Posao: Mesec u vašem znaku pod uticajem Plutona daje vam ogromnu harizmu i sposobnost da utičete na druge. Lako ostvarujete sve što zamislite. Ljubav: Spoj Meseca i Venere u vašem znaku čini vas neodoljivim. Slobodne Device privlače ozbiljne udvarače, dok zauzete uživaju u harmoniji. Zdravlje: Osećate se osveženo i vitalno; posvetite vreme sebi i svojoj negi.



♎ Vaga (23. septembar — 22. oktobar)

Posao: Danas svesno birate povlačenje iz javnosti. Najbolje je da završavate poslove koji zahtevaju potpunu izolaciju i diskreciju. Ljubav: Skloni ste analiziranju sopstvenih skrivenih emocija i prošlosti. Nemojte dozvoliti da vas preplave neutemeljeni strahovi. Zdravlje: Moguć je blagi pad imuniteta ili nesanica. Prijaće vam topla kupka i čaj.



♏ Škorpija (23. oktobar — 21. novembar)

Posao: Odličan dan za druženje sa ljudima koji dele vaša interesovanja ili za planiranje projekata u okviru šire organizacije. Ljubav: Prijateljski odnosi su naglašeni, a iz jednog dugogodišnjeg prijateljstva kod slobodnih Škorpija mogu se roditi iskrene emocije. Zdravlje: Stabilno i dobro. Boravak na svežem vazduhu donosi vam dodatni mir.



♐ Strelac (22. novembar — 21. decembar)

Posao: Vaša profesionalna reputacija je danas u prvom planu. Rezultati koje ste postigli u prethodnom periodu nailaze na pohvale autoriteta. Ljubav: Ambicija vas može malo distancirati od partnera. Potrudite se da poslovne misli ostavite po strani kada ste sa voljenom osobom. Zdravlje: Moguća je prolazna napetost u ramenom pojasu i leđima.



♑ Jarac (22. decembar — 19. januar)

Posao: Trigon između Meseca i Plutona u vašem znaku donosi vam stopostotni fokus i mudrost. Idealno je vreme za učenje i širenje vidika. Ljubav: Želite da sa partnerom podelite filozofske stavove i dugoročne životne planove. Odnos postaje znatno dublji i zreliji. Zdravlje: Izvanredna vitalnost i stabilno opšte stanje organizma.



♒ Vodolija (20. januar — 18. februar)

Posao: Danas uspešno rešavate jedno komplikovano pitanje vezano za porez, nasledstvo ili tuđi novac koji čekate. Ljubav: Strasti su tihe, ali veoma intenzivne. Partner zahteva vašu potpunu psihološku prisutnost i iskrenost bez igrica. Zdravlje: Uradite nešto lepo za svoje telo – lagana šetnja ili detoks smuti će vam izuzetno prijati.



♓ Ribe (19. februar — 20. mart)