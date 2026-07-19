Kraj jula donosi veliki preokret: Za ova 4 znaka život se menja iz korena od 20. jula

Astrolozi najavljuju dramatične kosmičke promene koje stupaju na snagu već od 20. jula. Ulazak Sunca u znak Lava i specifični planetarni aspekti donose snažan talas transformacije koji će uzdrmati svakodnevicu. Dok će neki znaci osetiti blagi povetarac promena, za četiri izabrana znaka zodijaka život se okreće za 180 stepeni. Saznajte da li ste među onima kojima sudbina sprema potpuno novi početak.

Bik: Potpuni zaokret u karijeri i finansijama

Bikovima period od 20. jula donosi neočekivane poslovne ponude koje se ne odbijaju. Ako ste dugo stagnirali na trenutnoj poziciji ili čekali povišicu, kosmos sada preseca dugogodišnje blokade. Moguća je iznenadna promena radnog mesta, pa čak i prelazak u potpuno novu privrednu granu. Finansijski preokret biće direktna posledica hrabrih odluka koje donesete u narednim danima.

Lav: Vreme je za ličnu renesansu i brisanje prošlosti

Za Lavove, rođendanska sezona donosi buđenje neverovatne unutrašnje snage i kidanje toksičnih veza. Od 20. jula shvatićete da više ne možete funkcionisati po starim obrascima ponašanja. Očekuje vas drastična promena imidža, ali i duboka emotivna transformacija. Sve što vas je sputavalo u proteklih godinu dana sada nestaje, ostavljajući prostor za potpuno novu verziju vas.

Škorpija: Sudbinski preokret na ljubavnom planu

Škorpije ulaze u fazu u kojoj će ljubavni život pretrpeti najveće transformacije u ovoj godini. Samci će doživeti fatalan susret sa osobom koja dolazi iz drugog grada ili kroz poslovno okruženje. Za zauzete Škorpije, ovaj period donosi ili konačno raščišćavanje odnosa koji nemaju budućnost ili iznenadnu odluku o braku i proširenju porodice. Sredine više nema.

Vodolija: Presek stanja i selidba ili promena okruženja

Vodolijama planetarni aspekti donose korenite promene u porodičnom životu i mestu stanovanja. Mnogi pripadnici ovog znaka rešiće stambeno pitanje, ući u proces kupoprodaje nekretnina ili se iznenada preseliti. Pored toga, krug prijatelja doživeće ozbiljnu selekciju – oslobodićete se ljudi koji vam crpe energiju i fokusirati se isključivo na sopstveni napredak.