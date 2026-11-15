Horoskop za 15. novembar: Kraj retrogradnih zastoja, evo kome stižu ljubav, novac i mir!

Nedelja donosi snažno olakšanje jer su Merkur i Venera krenuli direktno. U jutarnjim satima Mesec ulazi u znak Vodolije, donoseći potrebu za druženjem, svežim idejama i emotivnom slobodom. Istovremeno, na nebu se formira moćna konjunkcija Marsa i Jupitera u Lavu, što pojačava ambiciju, strast i želju za konkretnim akcijama. Zbog kvadrata Meseca i Merkura u popodnevnim satima, savetuje se strpljenje u komunikaciji i izbegavanje ishitrenih reakcija.

♈ Ovan

Ljubav. Strasti su naglašene i lako privlačite pažnju okoline. Slobodni mogu započeti uzbudljivo dopisivanje, dok zauzeti treba da izbegavaju nadmetanje sa partnerom.

Posao. Imate višak energije i sjajne ideje za buduće projekte. Iskoristite nedelju za planiranje i razgovor sa prijateljima koji vam mogu dati koristan poslovni savet.

Zdravlje. Prijala bi vam umerena fizička aktivnost ili brza šetnja kako biste izbacili višak napetosti.

Savet dana. Slušajte intuiciju, ali ne donosite nagle odluke u afektu.

♉ Bik

Ljubav. Nakon perioda preispitivanja, stvari u emotivnim odnosima konačno postaju jasnije. Iskren razgovor rešava nesporazum koji vas je mučio prethodnih dana.

Posao. Fokus je na karijeri i dugoročnim ciljevima. Moguće je da ćete dobiti neočekivanu podršku ili vest koja menja vaše planove za narednu sedmicu.

Zdravlje. Obratite pažnju na ishranu i potrudite se da se dobro naspavate.

Savet dana. Otvorite se za promene koje dolaze, čak i ako vas pomalo izvode iz zone komfora.

♊ Blizanci

Ljubav. Mesec u srodnom vazdušnom znaku donosi vam lakoću, flert i lepa iznenađenja. Jedna poruka iz daljine može vam ulepšati čitav dan.

Posao. Kreativnost je na vrhuncu, a ideje koje danas zapišete mogu postati veoma isplative. Odličan je trenutak za učenje i širenje kontakata.

Zdravlje. Osećate priliv mentalne svežine, ali pripazite da ne rasipate energiju na previše strana odjednom.

Savet dana. Iskoristite nedelju za kraći izlet ili promenu rutine.

♋ Rak

Ljubav. Duboke emocije izlaze na površinu i traže iskrenost. Partneru može zasmetati vaša povučenost, pa mu pokažite pažnju malim gestom.

Posao. Razmišljate o finansijama i zajedničkim ulaganjima. Izbegavajte rizične troškove i fokusirajte se na sređivanje starih obaveza.

Zdravlje. Potrebno vam je više odmora i tišine kako biste napunili baterije.

Savet dana. Ne zadržavajte brige u sebi, već ih podelite sa osobom od poverenja.

♌ Lav

Ljubav. Spoj Marsa i Jupitera u vašem znaku čini vas magnetom za suprotni pol. Zauzeti Lavovi mogu doživeti lep preokret, dok slobodni ulaze u period velikih emotivnih šansi.

Posao. Ambicije vam rastu i spremni ste da preuzmete vodeću ulogu. Neko iz vašeg okruženja može vam predložiti zanimljivu saradnju.

Zdravlje. Odlično se osećate, ali pazite da se ne preforsirate.

Savet dana. Pokažite velikodušnost i saslušajte i drugu stranu pre nego što presečete.

♍ Devica

Ljubav. Nedelja je idealna za mirne trenutke i stabilizaciju odnosa. Ako ste slobodni, neko iz svakodnevnog okruženja može pokazati suptilno interesovanje.

Posao. Kocka se konačno sklapa oko obaveze koja je dugo stajala u mestu. Završite sitnice koje su zaostale kako biste rasterećeno ušli u ponedeljak.

Zdravlje. Moguća je blaga osetljivost stomaka ili pad energije u popodnevnim satima.

Savet dana. Ne analizirajte svaku reč, već dozvolite sebi da se opustite.

♎ Vaga

Ljubav. Venera se kreće direktno kroz vaš znak, vraćajući vam samopouzdanje i šarm. Prijaće vam izlazak, druženje i pažnja osobe koja pamti vaše želje.

Posao. Kreativni projekti i hobiji dobijaju novi zamah. Imate jasniju sliku o tome šta želite da promenite u svom radnom okruženju.

Zdravlje. Zračite pozitivnom energijom i osećate se znatno lakše nego prethodnih dana.

Savet dana. Stavite svoje potrebe na prvo mesto bez osećaja krivice.

♏ Škorpija

Ljubav. Merkur u vašem znaku ide napred, pa lakše izražavate ono što osećate. Porodični odnosi zahtevaju malo više strpljenja i diplomatije u popodnevnim satima.

Posao. Intuicija vam nepogrešivo pokazuje kome možete verovati. Dobar je trenutak za planiranje važnih poslovnih poteza u tišini.

Zdravlje. Prijaće vam boravak kod kuće i opuštanje uz omiljenu knjigu ili film.

Savet dana. Ne ulazite u nepotrebne rasprave oko sitnica iz prošlosti.

♐ Strelac

Ljubav. Dinamičan dan pun poziva, poruka i spontanih susreta. Slobodni Strelčevi mogu upoznati nekoga preko prijatelja ili na kraćem putu.

Posao. Vaš vladar Jupiter spaja se sa Marsom, donoseći vam ogroman entuzijazam i nove vizije. Spremni ste za velike korake u narednom periodu.

Zdravlje. Vitalnost je na visokom nivou, a boravak na svežem vazduhu dodatno će vam prijati.

Savet dana. Zapišite sve ideje koje vam danas padnu na pamet, jer među njima leži ključ uspeha.

♑ Jarac

Ljubav. Emotivna stabilnost vam je prioritet. U razgovoru sa partnerom uspevate da pronađete praktično rešenje za zajedničke planove.

Posao. Fokus je na novcu i ličnim vrednostima. Moguća je ideja o dodatnom izvoru prihoda ili pametnoj štednji.

Zdravlje. Obratite pažnju na kičmu i zglobove, i izbegavajte podizanje teškog tereta.

Savet dana. Oslonite se na proverene činjenice, a ne na tuđa obećanja.

♒ Vodolija

Ljubav. Mesec ulazi u vaš znak i stavlja vas u centar pažnje. Osećate potrebu za autentičnošću i iskrenošću u vezi, bez ikakvih stega.

Posao. Puni ste originalnih rešenja i lako se prilagođavate iznenadnim promenama plana. Drugi će od vas tražiti savet i vođstvo.

Zdravlje. Pripazite na cirkulaciju i noge, naročito listove i zglobove.

Savet dana. Budite svoji i ne pristajte na kompromise koji guše vašu slobodu.

♓ Ribe

Ljubav. Povlačenje u svoj unutrašnji svet pomaže vam da shvatite šta zaista želite od partnera. Snovi i predosećaji su vam danas izuzetno jaki.

Posao. Najbolje funkcionišete kada radite iza kulisa i bez pritiska okoline. Odložite važne odluke za početak radne nedelje.

Zdravlje. Neophodan vam je kvalitetan san i odmor od buke i društvenih mreža.

Savet dana. Posvetite vreme sebi i svojoj duhovnoj ravnoteži.

(Društvene mreže)