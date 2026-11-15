Evo koliko jaja možemo da pojedemo, a da ne ugrozimo zdravlje

Stručnjaci godinama debatuju da li su jaja zdrava ili ne.

Deluje da odgovor zavisi od toga koliko ih nedeljno pojedemo – to je pokazala nova medicinska studija, objavljena u stručnom časopisu „Jama“.

Rezultati su pokazali da samo dva jajeta dnevno mogu da izazovu kardiovaskularne probleme i preranu smrt.

Žumance sadrži velike količine holesterola: prema podacima američkog Ministarstva poljoprivrede u velikom jajetu nalazi se oko 185 miligrama holesterola, što je više od polovine preporučene doze unosa – Svetska zdravstvena organizacija predlaže ukupno 300 miligrama dnevno.

Studija je rađena na osnovu podataka iz šest različitih eksperimenata, koji su uključili više od 30 hiljada učesnika tokom 17 godina.Zaključak istraživača je da unos od 300 miligrama dnevno povećava rizik od bolesti krvnih sudova za 17 odsto, a da su šanse za infarkt veće za 18 procenata.

Otkrili su i da, ako jedete tri do četiri jajeta nedeljno, ova dva rizika povećana su za šest, odnosno osam procenata.

Već dva jajeta pojedinačno dižu ove procente sa 27 na 34.

Opomena

Studija je pokazala da ta povezanost postoji bez obzira na godine, fizičku spremnost pojedinca, kao i na to da li je pušač i kakvog je zdravlja, u smislu ima li visok krvni pritisak ili ne.

„Naša studija je pokazala da ako dve osobe imaju identičnu ishranu, koja se razlikuje samo u dnevnom unosu jaja, ona koja ih jede više ima veću verovatnoću da ima srčanih problema“, kaže Norina Alen, profesorka preventivne medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta Nortvestern i jedna od autorka studije.

Suprotno od prethodnih nalaza

Nova istraživanja su u suptrotnosti sa prethodnim nalazima, koji su tvrdili da ne postoji direktna veza između unosa jaja i povećanog rizika od srčanih bolesti.

Alen tvrdi da su ranija ispitivanja uključivala manji uzorak i u kraćem periodu su rađena.

Ipak, istraživači ostavljaju mogućnost da u njihovim analizama postoje greške.

Podaci o tome koliko jaja ljudi dnevno pojedu radili su preko upitnika, u kojima je trebalo da se anketirani sete kako su se hranili u prethodnim mesecima i godinama.

Ostali stručnjaci ističu da su ovi rezultati izvedeni samo na osnovu posmatranja i da, tako mogu da pokažu da veći unos jaja povećava rizik od bolesti, ali da ne mogu na taj način da utvrde uzročno-posledičnu vezu između njih.

„Kvalitet ove studije je u tome da je reprezentativnija, jer pokriva različite etničke zajednice među stanovništvom, kao i različite načine ishrane među običnim građanima u Americi“, kaže Tom Sanders, profesor dijetetike na Kings koledžu u Londonu.

„Ograničenja su joj jer se oslanja na pojedinačna merenja unosa hrane“.

Preporučena količina

I koliko, na kraju, jaja treba da jedemo?

Koautorka serija Alen preporučuje da ih ne bude više od tri nedeljno.

Ljubitelje ove namirnice savetuje da jedu uglavnom belanca.

„Ne podstičem ljude da ih izbace u potpunosti iz ishrane, samo predlažem da ih jedu umerenije“

Tom Sanders primećuje da se studija odnosi na SAD.

„U Americi prosečan unos holesterola ide i do 600 miligrama, što je mnogo više nego u Velikoj Britaniji gde se kreće oko 225 miligrama holesterola dnevno“, ističe Sanders.

U stvari, najnoviji statistički podaci Međunarodne komisije za jaja iz 2015. pokazuju da su Amerikanci tek na sedmom mestu u svetu, po broju jaja koje pojedu tokom godine – 252 jajeta u proseku pojede svaki građanin.

Međutim, uzrok svake pete smrti kod njih su srčani problemi.

Japanci, koji godišnje pojedu u proseku 328 jaja, imaju manji taj stepen – 11 odsto smrti uzrokovano je kardiovaskularnim problemima.

„Umeren unos – tri do četiri nedeljno – sasvim je u redu“, zaključuje britanski stručnjak.

(Pančevac/BBC)