Hapšenje u Crepaji: Zapalio deo kuće, Tužilaštvo u Pančevu traži pritvor

Obaveštava se javnost da je po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, određeno zadržavanje licu B.N. (1996) iz Crepaje u trajanju od 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Izazivanje opšte opasnosti, na taj način što je dana 31.5.2026. godine, u Crepaji, zapaljivom tečnošću polio deo fasade i prozor porodične kuće oštećenih S.M. (1988) i L.M.(1960) oboje iz Crepaje, nakon čega je upotrebom upaljača izazvao požar na navedenom objektu.

Osumnjičeni je dana 2.6.2026.godine saslušan u prostorijama Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, a nakon saslušanja Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu predložilo je Osnovnom sudu u Pančevu da se prema osumnjičenom B.N. odredi pritvor zbog postojanja osobite okolnosti koje ukazuju da bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo.

(Pančevac)