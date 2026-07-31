Sunčano vreme, temperatura do 38 stepeni

Najniža temperatura biće od 14 do 23, a najviša od 35 do 38 stepeni.

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Duvaće slab i umeren vetar, istočni i jugoistočni.

Najniža temperatura biće od 14 do 23, a najviša od 35 do 38 stepeni.

U Beogradu će takođe biti sunčano i veoma toplo.

Najniža temperatura od 18 do 23, a najviša oko 37 stepeni.

Narednih sedam dana biće sunčano i veoma toplo. RHMZ upozorava na toplotni talas tokom kog će ;do 8. avgusta maksimalne dnevne temperature biti oko 40 stepeni.

Biometeorološka prognoza Vremenske prilike imaće nepovolјan uticaj na većinu hronično obolelih osoba, naročito na osobe sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija najviše će biti izraženi glavobolјa, bolovi u kostima i zglobovima i promenlјivo raspoloženje. Neophodna je adekvatna zaštita od UV zračenja jer je UV indeks u domenu veoma visokih vrednosti.

(Pančevac/Beta)