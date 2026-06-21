Institutionalna podrška za ekonomsku sigurnost: Panel diskusija „Jača nego što misliš“ održana u Pančevu

Ekonomsko osnaživanje žena jedan je od važnih preduslova za dalji razvoj našeg društva. Zato Pokrajinska vlada i Fond za razvoj Vojvodine kontinuirano sprovode mere koje ženama pružaju podršku u pokretanju i unapređenju poslovanja.

Na panelu „Jača nego što misliš“ održanom sinoć u Pančevu, predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković govorila je o značaju institucionalne podrške ženskom preduzetništvu. Ona je tom prilikom istakla da su povoljne kreditne linije Fonda za razvoj Vojvodine važan mehanizam za razvoj biznisa, otvaranje novih radnih mesta i jačanje ekonomske sigurnosti žena.

„Znanje, hrabrost, istrajnost i uzajamna podrška među ženama ključni su za uspeh u preduzetništvu i profesionalnom razvoju. Povoljne kreditne linije Fonda za razvoj Vojvodine važan su mehanizam za razvoj biznisa, otvaranje novih radnih mesta i jačanje ekonomske sigurnosti žena“, istakla je Gojković.

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Učesnice panela, lokalne preduzetnice, podelile su svoja iskustva o izazovima na putu od poslovne ideje do uspeha. One su potvrdile da su prepreke sastavni deo svakog poslovnog razvoja, ali i da se istrajnošću, prilagođavanjem

promenama na tržištu i spremnošću da se uči iz grešaka može postići svaki cilj.

Autorka projekta Sanja Marinković izrazila je zadovoljstvo energijom skupa i naglasila važnost ovakvih susreta za motivaciju žena koje imaju biznis ideje da se ohrabre i načine prvi korak. „Poruke sa ovog okupljanja pokazale su da je svaki početak lakši kada postoji uzajamna podrška i podrška sredine, što doprinosi i savladavanju straha od neuspeha. Ako se nakon ovog skupa samo nekoliko žena ohrabri da pokrene sopstveni posao, mi smo ostvarili svoj cilj“, poručeno je na panelu.

Panelu u Pančevu prisustvovao je i gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović, pruživši podršku inicijativama za razvoj lokalnog ženskog preduzetništva.

Kada ženama pružimo priliku da razvijaju svoje ideje i potencijale, dobijamo snažniju privredu i uspešnije društvo, zaključeno je na ovom skupu.

(Pančevac)