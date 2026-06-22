Preminuo čuveni karikaturista Dušan Ludvig

Sahrana će biti obavljena sutra, 23. juna, na Starom pravoslavnom groblju u našem gradu u 13 sati

Dušan Ludvig preminuo je u subotu u Beogradu u 84. godini. Dule je rođeni Pančevac i bio je višedecenijski saradnik „Pančevca”.

Karikaturom je počeo da se bavi u „Ježu” 1960. Objavljivao je radove u mnogim listovima i časopisima u SFRJ, kao što su „Student”, „Mladost”, „Večernje novosti”, „Intervju”, „Politika”, NIN, „Borba”, „Delo”… Njegova karikatura se pojavila 1982. godine u najčuvenijim novinama na svetu – u „Njujork tajmsu”, a brojni radovi i u nemačkim i francuskim časopisima.

Dobitnik je preko osamdeset nagrada na svetskim i domaćim festivalima. Oblasti su bile najrazličitije, od satiričnog crteža, preko antiratne karikature, a zaslužio je i prvu nagradu za političku karikaturu na najvećem svetskom salonu tog tipa u Montrealu. Priznanje sa najprestižnijeg jugoslovenskog konkursa karikature – „Pjer” – osvajao je šest puta.

Monografiju „Crna tačka” objavio je 1998, a knjigu „Tvrda linija” 2001. Iza sebe ima prilično knjiga u kojima se pojavljuje kao illustrator – svrstavaju ga u najbolje ilustratore iz Srbije u istoriji. U intevjuu za „Pančevac” pre nekoliko godina rekao je da „karikatura treba da bude univerzalna, ne dnevnopolitička, iako jeste važna za taj milje”.

Sahrana će biti obavljena sutra, 23. juna, na Starom pravoslavnom groblju u našem gradu u 13 sati. Neka mu je laka zemlja.

(Pančevac/S.T)