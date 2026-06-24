PK Sparta: 33 medalje na Letnjem masters prvenstvu

FUTOG – Na Letnjem otvorenom masters prvenstvu Srbije 2026, održanom od 19. do 21. juna na zatvorenom bazenu Sportskog centra „BAZENI“ u Futogu, Plivački klub „Sparta“ ostvario je izvanredan rezultat zauzevši četvrto mesto u ukupnom ekipnom plasmanu.

U jakoj međunarodnoj konkurenciji od 165 takmičara iz 24 kluba iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Mađarske, Rumunije, Slovenije i Srbije, pančevački klub je nastupio sa 12 plivača koje je predvodio trener i takmičar Nenad Jović. Ekipa je demonstrirala vrhunsku formu i kući se vratila sa čak 33 odličja – 11 zlatnih, 14 srebrnih i 8 bronzanih medalja.

Blistave role u pojedinačnoj konkurenciji

Najuspešniji pojedinci doneli su klubu pregršt zlatnih medalja u svojim starosnim kategorijama:

Veljko Samardžija (70–74 godine): Osvojio je tri zlata (50m kraul, 50m prsno, 100m prsno) i jedno srebro (100m kraul). Nenad Jović (55–59 godina): Pored dva zlata (100m i 200m leđno), izborio je i bronzu u apsolutnoj konkurenciji na 200m leđno, uz tri srebra (50m leđno, 50m i 100m prsno) i jedno zlato na 200m prsno. Ilona Apro (60–64 godine): Dvostruka šampionka sa zlatnim medaljama na 50m leđno i 50m prsno. Magda Đerfi (55–59 godina): Takođe dvostruka zlatna, najbrža na 100m kraul i 50m leđno. Mladen Žunić (35–39 godina): Šampion na 100m prsno, uz srebro na 50m prsno i bronzu na 50m delfin.



Srebrne i bronzane medalje u pojedinačnim trkama osigurali su i Gordana Krstić, Olivera Živković, Jasna Bodrožić, Ivan Urkom, Dragan Jovanović, Boris Tomka i Uroš Žunić, čime je svaki član tima dao ključan doprinos visokom ekipnom plasmanu.

Uspesi štafeta

Timski duh PK „Sparta“ potvrđen je odličnim nastupima u štafetnim trkama:

Ženska štafeta 4 x 50m mešovito (kategorija 200–239 godina) u sastavu Apro, Bodrožić, Živković i Đerfi osvojila je drugo mesto. Muška štafeta 4 x 50m kraul (kategorija 160–199 godina) u sastavu Tomka, M. Žunić, Jovanović i Jović takođe je doplivala do srebra. Muška štafeta 4 x 50m mešovito (kategorija 160–199 godina) koju su činili U. Žunić, Jović, M. Žunić i Jovanović zauzela je treće mesto.



Ovaj rezultat predstavlja kontinuitet odličnih rezultata pančevačkih masters plivača i potvrdu visokog kvaliteta rada u klubu.