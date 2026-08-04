Dolina osvojila „Memorijal Miroslav Kovač Kovi“
Fudbalski klub Dolina iz Padine osvojio je jubilarni, deseti memorijalni turnir „Miroslav Kovač Kovi“.
Domaći tim je na svom terenu, nakon dramatične završnice i boljeg izvođenja jedanaesteraca, uspeo da savlada ekipu Mladosti iz Vojlovice i zasluženo podigne šampionski pehar.
Konačan plasman i borba po tropskim vrelinama
Tradicionalni turnir je odigran 1. i 2. avgusta 2026. godine na stadionu u Padini u izuzetno teškim vremenskim uslovima. Uprkos nezapamćenoj letnjoj vrućini, sve ekipe su prikazale visok nivo borbenosti, a organizacija samog događaja protekla je na vrhunskom nivou.
Nakon dvodnevnih uzbuđenja, ostvaren je sledeći konačni plasman ekipa:
I mesto: FK Dolina (Padina)
II mesto: FK Mladost (Vojlovica)
III mesto: FK Janošik
IV mesto: FK Mladost (Belo Blato)
(RTV Kovačica)