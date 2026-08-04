Dolina osvojila „Memorijal Miroslav Kovač Kovi“

Fudbalski klub Dolina iz Padine osvojio je jubilarni, deseti memorijalni turnir „Miroslav Kovač Kovi“.

Domaći tim je na svom terenu, nakon dramatične završnice i boljeg izvođenja jedanaesteraca, uspeo da savlada ekipu Mladosti iz Vojlovice i zasluženo podigne šampionski pehar.

Konačan plasman i borba po tropskim vrelinama

Tradicionalni turnir je odigran 1. i 2. avgusta 2026. godine na stadionu u Padini u izuzetno teškim vremenskim uslovima. Uprkos nezapamćenoj letnjoj vrućini, sve ekipe su prikazale visok nivo borbenosti, a organizacija samog događaja protekla je na vrhunskom nivou.

Nakon dvodnevnih uzbuđenja, ostvaren je sledeći konačni plasman ekipa:

I mesto: FK Dolina (Padina)

II mesto: FK Mladost (Vojlovica)

III mesto: FK Janošik

IV mesto: FK Mladost (Belo Blato)

(RTV Kovačica)