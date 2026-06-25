Više od igre u Pančevu: Održan turnir u govornom pikadu „Svetionik Open”

Sportsko udruženje slepih i slabovidih „Svetionik“ iz Pančeva uspešno je organizovalo drugi po redu Turnir „Svetionik Open“. Reč je o takmičenju u govornom pikadu, a ovogodišnji sportski susret okupio je, pored domaćina, učesnike iz Beograda, Šapca i Zrenjanina.

Sredstva za organizaciju takmičenja obezbedio je Grad Pančevo, a turnir je posetila i zvanično otvorila gradska većnica za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, Sanja Patalov Stojadinović.

Govorni pikado potpuno je prilagođen slepim i slabovidim osobama, jer se igrači orijentišu uz pomoć zvučnih signala. Pančevački savez dobio je ovaj uređaj zahvaljujući projektu Ministarstva pravde.

Pikado ekipa Sportskog udruženja „Svetionik“ broji petnaestak članova, koji postižu zapažene uspehe na turrnirima širom zemlje. Trenutno aktivno rade na ostvarenju svojih ciljeva, među kojima su ostvarivanje saradnje sa što više pikado-klubova u Srbiji, ali i učešća na međunarodnim takmičenjima.

(Pančevac)