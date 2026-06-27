Kajsije preplavile tezge na Zelenoj pijaci

Odavno tezge na pančevačkoj zelenoj pijaci bile tako bogate kajsijama kao ove godine. Mirisni, zreli plodovi privlače kupce, a prodavci ističu da je sezona u punom jeku. Kajsije su tražene kako za svakodnevnu upotrebu, tako i za pripremu džemova, slatka i sokova, prenosi RTV Pančevo.

Jedan od prodavaca objašnjava da je razlog odličnog roda lepo vreme tokom cvetanja, kada su pčele mogle nesmetano da odrade oprašivanje.

„200 dinara je na kilogram, 150 dinara na gajbicu. A za džem je još rano, iskreno. Ova krupna nije baš za džem, treba sitnija. Ona kad krene ruža, onda ona ide za džem. Manje ima vode. Ova je stona, za jelo.“

Na pitanje kada stiže ta manja kajsija idealna za zimnicu, trgovci najavljuju da se ona očekuje za desetak dana.

Na drugim tezgama ponuda je već prilagođena onima koji žele da kuvaju džem.

„Kajsija je 120 dinara, zrela je jako za džem, može i za rakiju. Šta god hoćete da pravite.“

Prodavci dodaju da su domaćice ove godine nešto slabije kupovale kajsije za džem na samom početku, ali da se potražnja polako budi. Trenutno se sezona nalazi između početka i sredine. Prve kajsije su se brale malo zelenije da bi mogle da izdrže transport, a sada stižu one prave.

„Sad kreću te zrelije kajsije, koje mogu i da se jedu i da se pravi džem od njih, jako lep. Kreću slatke, ima sunca, hvala Bogu. To je to. Ove godine su stvarno dobro rodile. Gledajući na prošlu godinu, koja je bila jako loša što se tiče i trešnje i kajsije zbog mraza i nepogodnih vremenskih uslova, sada ne možemo da se žalimo.“

Pored kajsija, na tezgama pančevačke pijace može se pronaći bogat izbor drugog sezonskog voća. Veliku pažnju privlače i kvalitetne domaće maline.“

Maline su iz okoline Koceljeve. Mi smo poznat kraj po malinama. Cena je 700–800 dinara. Kako koji dan, sve zavisi od ponude i potražnje. Kupuju Pančevci.“

Osim malina, u ponudi su trešnje, borovnice i kruške, a trgovci se slažu da je ponuda ove godine izuzetno bogata – pa čak i prevelika, što je oborilo cene.“Previše ima. Nikada breskva nije bila ovako jeftina.

Cene su i do 50 posto manje nego prošle godine. Prošle godine trešnja je bila 1.500 dinara, a sad možete da nađete trešnju za 100 dinara. Kupuju takođe i višnje, najviše za sok i za slatko. Nektarina i breskva tek počinju, to su prve voćke.

„Trešanja, prema rečima prodavaca, ima do kraja juna i početka jula. Uporedo kreću breskva i nektarina, koje Pančevci rado kupuju.“

Cene su veoma pristupačne ako gledamo na prošlu godinu, gde je trešnja bila, na primer, 1.000 dinara, a sad je 150, 200, 300 dinara.

„Bogata ponuda sezonskog voća pokazuje da je leto u punom sjaju stiglo i na pijace. Uz raznovrstan izbor i sveže plodove iz domaćih voćnjaka, kupci lako mogu da pronađu ono što im je potrebno, dok proizvođači i prodavci očekuju da će interesovanje za voće biti veliko i u narednim nedeljama.

(RTV Pančevac)