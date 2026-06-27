JKP Vodovod apeluje na građane: Trošite vodu racionalno kako bismo izbegli nestašice

Usled dugotrajnog perioda ekstremno visokih temperatura i drastično povećane potrošnje vode, JKP „Vodovod i kanalizacija“ uputilo je hitan apel svim korisnicima gradskog vodovoda da vodu troše maksimalno odgovorno i racionalno.

Glavni cilj ovog apela jeste očuvanje stabilnosti sistema vodosnabdevanja. Nadležni žele da osiguraju da svi građani u svakom trenutku imaju dovoljne količine vode za piće, pripremu hrane i osnovne higijenske potrebe.

Kako bi se sprečile ozbiljnije nestašice i pad pritiska u mreži, apeluje se na građane da izbegavaju sledeće aktivnosti:

Zalivanje travnjaka, bašti i poljoprivrednih površina vodom iz vodovodne mreže.

Punjenje i dopunjavanje privatnih bazena.

Pranje automobila, trotoara, terasa i ostalih betonskih površina crevom pod pritiskom.

Rasipanje vode i ostavljanje otvorenih slavina bez potrebe.

Javno komunalno preduzeće unapred zahvaljuje svim sugrađanima na razumevanju, solidarnosti i odgovornom ponašanju u periodu tropskih vrućina. Samo zajedničkim trudom možemo osigurati stabilno vodosnabdevanje za ceo grad.