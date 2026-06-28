Pančevci masovno na skupu „Srbija jedna porodica“: Složno i jedinstveno u odbranu stabilne budućnosti

Veliki broj građana Pančeva, predvođen lokalnim udruženjima i predstavnicima, pridružio se hiljadama ljudi iz cele zemlje na veličanstvenom narodnom skupu pod nazivom „Srbija jedna porodica“. Sa ovog masovnog okupljanja poslata je snažna poruka jedinstva, mira i pune podrške predsedniku Aleksandru Vučiću u naporima za očuvanje stabilnosti i dalji napredak države.

Građani su satima pristizali na skup, jasno ističući da biraju sigurnu budućnost umesto neizvesnosti i nasilja. Poverenik Srpske napredne stranke u Pančevu, Ivan Tešić, naglasio je da je više hiljada Pančevaca došlo u Beograd kako bi pružilo podršku svakom naporu koji predsednik Vučić ulaže za dobrobit Srbije i celog srpskog naroda.

Izuzetan doprinos skupu dala su udruženja iz Južnog Banata, koja su još jednom demonstrirala snagu i zajedništvo. Svojim prisustvom i angažovanjem, ovi vredni domaćini su pokazali kako se čuvaju tradicija, ognjište i domovina. Učesnici su poručili da neće dozvoliti urušavanje države, te da su jedinstvo i mir jedini ispravan put ka novim pobedama i prevazilaženju svih izazova.

(Pančevac/RTV Pančevo)