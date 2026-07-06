Šta se sve prodaje na sudskim aukcijama? Od stanova do bele tehnike i automobila
Međutim, ponuda na portalu eAukcija Ministarstva pravde pokazuje da se putem elektronskih javnih nadmetanja prodaje mnogo širi spektar imovine.
Pored nekretnina, na aukcijama se redovno mogu pronaći automobili, kamioni, traktori, radne i poljoprivredne mašine, industrijska oprema, alat, nameštaj i bela tehnika.
Među aktuelnim oglasima ovih dana pažnju privlači i mašina za pranje veša, što pokazuje da predmet izvršenja može biti praktično svaka pokretna stvar koja ispunjava zakonske uslove za prodaju.
Šta će se u određenom trenutku naći na portalu zavisi isključivo od imovine koja je predmet izvršnog postupka, zbog čega se ponuda svakodnevno menja.
Na portalu eAukcija trenutno i tokom godine mogu se pronaći:
stanovi i kuće,
građevinsko i poljoprivredno zemljište,
poslovni prostori i lokali,
automobili, kamioni i traktori,
poljoprivredne i radne mašine,
industrijska oprema,
nameštaj,
bela tehnika,
kao i druge pokretne stvari koje su predmet izvršenja.
Elektronska javna nadmetanja sprovode se preko portala eAukcija Ministarstva pravde. Građani mogu da pregledaju aktivne aukcije i osnovne informacije o predmetima koji se prodaju, dok je za učešće u nadmetanju potrebno registrovati se i ispuniti uslove propisane Zakonom o izvršenju i obezbeđenju.
Sistem elektronskih aukcija uveden je kako bi postupak prodaje bio transparentniji, efikasniji i dostupniji svim zainteresovanim učesnicima, piše Dnevnik.
(Pančevac)