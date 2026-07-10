Kolo sreće se okreće: Moćan tarot horoskop za vikend najavljuje profit i stabilizaciju novčanog stanja

Evo ekskluzivnog tarot otvaranja od tri karte za polje finansija i karijere za predstojeći vikend (11. i 12. jul 2026. godine).
🃏 Prva karta: Kolo sreće (Trenutna situacija)
- Značenje: Ova karta simbolizuje dinamiku, nagle promene i kosmički ritam koji se okreće u tvoju korist.
- Finansijski uticaj: Na polju novca, Kolo sreće označava kraj jednog sušnog ili stagnirajućeg perioda. Ako si u proteklim danima imao/la osećaj da ti novac klizi kroz prste ili da isplate kasne, ovaj vikend donosi iznenadni preokret. Energija se menja i situacija počinje da se odvija onako kako tebi odgovara.
🃏 Druga karta: As pentakli (Izazov i Prilika)
- Značenje: As pentakli je jedna od najboljih karata u celom špilu kada su u pitanju materijalne stvari, posao i bogatstvo. Simbolizuje seme novog uspeha, opipljivu nagradu i stabilnu šansu.
- Finansijski uticaj: Tokom subote i nedelje otvara ti se potpuno nova, izuzetno profitabilna prilika. To može biti ponuda za dodatni vikend-posao, sjajna ideja za privatni biznis ili prilika da kroz neformalni razgovor sklopiš dogovor koji će ti se isplatiti na duže staze. Izazov je u tome da ne propustiš ovaj trenutak i da prepoznaš šansu kada se pojavi.
🃏 Treća karta: Kralj pentakli (Krajnji ishod)
- Značenje: Ova karta predstavlja vrhunac materijalne stabilnosti, mudrosti u upravljanju novcem i potpunu kontrolu nad sopstvenim finansijama.
- Finansijski uticaj: Vikend zatvaraš u energiji sigurnosti i moći. Kralj pentakli ti poručuje da će odluke koje doneseš tokom ovih dana rezultirati stabilnošću. Ako planiraš veće kupovine, investicije u dom ili potpisivanje nekih dokumenata, ova karta ti daje „zeleno svetlo“. Novac koji ti dolazi biće pametno raspoređen.
Ovo tarot otvaranje sa kartama Kolo sreće, As pentakli i Kralj pentakli ima opšti (generalni) kosmički uticaj na polju finansija, ali zbog svoje specifične zemljane i dinamične energije, ovog vikenda najjače utiče na sledeće horoskopske znakove:
- Bik, Devica i Jarac (Zemljani znakovi) – Pošto su As i Kralj pentakli karte koje direktno pripadaju elementu Zemlje, ovi znakovi će najdramatičnije osetiti materijalnu stabilnost i dobiti konkretne, opipljive šanse za zaradu i potpisivanje ugovora.
- Lav i Vodolija (Fiksni znakovi) – Karta Kolo sreće direktno pogađa ove znakove jer donosi nagle, sudbinske preokrete tamo gde je situacija dugo stagnirala. Za njih ovaj vikend označava prekid blokada.
- Ovan i Škorpija – Zbog svoje urođene inicijative, ovi znakovi će najbrže prepoznati i „zgrabiti“ novu poslovnu priliku koju donosi As pentakli.
Rezime vikenda: Pred nama je finansijski izuzetno moćan vikend. Kolo sreće pokreće energiju, As ti donosi novu šansu, a Kralj pentakli garantuje da će se sve završiti stabilnošću i realnim dobitkom.
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