Kolo sreće se okreće: Moćan tarot horoskop za vikend najavljuje profit i stabilizaciju novčanog stanja

Značenje : As pentakli je jedna od najboljih karata u celom špilu kada su u pitanju materijalne stvari, posao i bogatstvo. Simbolizuje seme novog uspeha, opipljivu nagradu i stabilnu šansu.

Finansijski uticaj: Tokom subote i nedelje otvara ti se potpuno nova, izuzetno profitabilna prilika. To može biti ponuda za dodatni vikend-posao, sjajna ideja za privatni biznis ili prilika da kroz neformalni razgovor sklopiš dogovor koji će ti se isplatiti na duže staze. Izazov je u tome da ne propustiš ovaj trenutak i da prepoznaš šansu kada se pojavi.