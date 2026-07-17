Ujedi insekata tokom leta: Kada postaju opasni po život i kako se pravilno zaštititi

Letnji meseci donose povećanu aktivnost insekata, zbog čega su ujedi komaraca, krpelja, osa i pčela postali svakodnevica. Iako većina ovih uboda prolazi sa blagim crvenilom i svrabom, pojedine situacije zahtevaju hitnu reakciju i lekarsku pomoć. Ključno je prepoznati razliku između bezopasne reakcije i stanja koje može ugroziti zdravlje.

Lekari upozoravaju da posebnu opasnost predstavljaju ubodi osa i pčela, naročito ako se dese u predelu glave, vrata ili usne duplje. Kod osoba koje su alergične na otrov ovih insekata može doći do anafilaktičkog šoka. Simptomi koji alarmiraju na hitan odlazak u zdravstvenu ustanovu uključuju otežano disanje, oticanje jezika i grla, vrtoglavicu i nagli pad pritiska.

Sa druge strane, ubodi komaraca i krpelja nose rizik od prenošenja zaraznih bolesti. Krpelji mogu preneti Lajmsku bolest, zbog čega je važno pregledati telo nakon boravka u prirodi. Ukoliko primetite krpelja, preporučuje se da ga ukloni stručno lice u domu zdravlja, a mesto uboda treba pratiti narednih nekoliko nedelja zbog pojave eventualnog karakterističnog crvenog prstena.

Da biste smanjili rizik od ujeda, stručnjaci savetuju primenu preventivnih mera tokom boravka na otvorenom: Koristite repelente: Redovno nanosite sredstva protiv insekata na kožu i odeću.

Birajte odeću: Nosite svetle boje i duge rukave i nogavice tokom boravka u šumi ili pored reka.

Izbegavajte jake mirise: Parfemi i slatki mirisi privlače ose i pčele.

Mreže na prozorima: Postavite komarnike na prozore kako biste zaštitili zatvoren prostor.

U slučaju blagih reakcija, na mesto ujeda dovoljno je staviti hladnu oblogu ili lokalni gel koji ublažava svrab i otok. Ukoliko se simptomi ne povuku nakon nekoliko dana ili se površina crvenila naglo širi, obavezno se javite lekaru.

(Pančevac)