Detaljan spisak država u koje Srbi mogu da putuju samo sa ličnom, pasošem ili vizom

Građani Srbije koji ovog leta putuju u inostranstvo već se susreću sa novim pravilima na šengenskim granicama, gde je klasično pečatiranje pasoša zamenio Sistem ulaska i izlaska iz Evropske unije (EES).

Prilikom prelaska spoljne granice Šengena, putnici se evidentiraju kroz sistem koji podrazumeva proveru dokumenata, fotografisanje lica i uzimanje otisaka prstiju. Ipak, ova procedura ne važi za sve zemlje, pa mnoge popularne destinacije nude beg od biometrijskih kontrola.

Crna Gora, BiH i Albanija: More bez pasoša i EES-a

Jedna od najjednostavnijih i najčešćih opcija za letovanje i dalje je Crna Gora. Za ulazak na crnogorsko primorje državljanima Srbije nije potrebna viza, a granica se može preći samo sa važećom ličnom kartom.

Isti uslovi važe i za Bosnu i Hercegovinu, gde turisti iz Srbije bez pasoša i EES-a mogu odmarati u Neumu.

Sve popularnija destinacija je i Albanija (letovališta Saranda, Ksamil, Drač). S obzirom na to da Albanija nije deo Šengena, na njenim granicama nema EES sistema, a građanima Srbije je za turistički boravak dovoljna samo lična karta.

Turska i Kipar: Avioni zaobilaze EES, ali pazite na rutu

Turska je među omiljenim letovalištima, a viza za boravak do 90 dana nije potrebna. Međutim, ključan je način putovanja:

Avionom: Ukoliko letite direktno za Tursku, potpuno zaobilazite EES sistem.

Autobusom ili automobilom: Ako putujete kopnenim putem do Kušadasija, Marmarisa ili Bodruma, ruta vodi preko Bugarske. Pošto je Bugarska deo Šengena, na njenoj granici ćete morati da prođete kroz kompletnu EES proceduru skeniranja.

Iako je članica Evropske unije, Kipar nije deo Šengenskog prostora. Zbog toga se EES sistem ovde ne primenjuje, viza nije potrebna, ali je za putovanje obavezan pasoš.

Egipat i Tunis: Bez EES-a, ali uz pasoš i vizu

Za odlazak na afrički kontinent i popularna letovališta u Egiptu (Hurgada, Šarm el Šeik) ili Tunisu (Hamamet, Sus, Monastir) EES registracija ne postoji. Ipak, za ove destinacije obavezan je pasoš, kao i turistička viza, čije je dobijanje uglavnom sastavni deo organizovanih agencijskih aranžmana.

Važno pravilo: Proverite rok važenja pasoša pre puta

Činjenica da za neku zemlju ne važi EES ne znači da možete putovati sa bilo kakvim dokumentom. Mnoge države imaju stroga pravila o tome koliko meseci pasoš mora da važi od dana ulaska na njihovu teritoriju:

Egipat i Tunis: Pasoš mora da važi najmanje 6 meseci od dana ulaska.

Turska: Pasoš mora da važi najmanje 150 dana (5 meseci) od dana ulaska.

Kipar: Pasoš mora da važi najmanje 3 meseca nakon planiranog napuštanja ostrva.

Brzi vodič za srpske turiste:

Bez EES-a i bez vize (može i lična karta): Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Albanija.

Bez EES-a i bez vize (obavezan pasoš): Kipar, Turska (samo ako se ide avionom).

Bez EES-a, uz pasoš i vizu: Egipat, Tunis.

EES sistem obavezno važi za: Grčku, Hrvatsku, Italiju, Španiju, Sloveniju, Austriju, Nemačku.

Najvažnije pravilo koje treba zapamtiti jeste da EES sistem nije vezan za to da li je neka zemlja članica Evropske unije, već isključivo za to da li tokom putovanja prelazite spoljnu granicu Šengena. Zato pre polaska dobro proverite ne samo krajnju destinaciju, već i kompletnu rutu kojom putujete.

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(novosti.rs)