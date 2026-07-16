Građanin pita, RGZ odgovara: Katastar objavio rešenja za pet najvećih nedoumica koje muče vlasnike nekretnina





Ova komunikaciona inicijativa pokrenuta je sa ciljem da građanima pruži pouzdane i zvanične informacije o radu katastra, postupcima upisa prava svojine i otkloni najčešće administrativne dileme. Veliki odziv javnosti potvrdio je potrebu za jasnim i argumentovanim objašnjenjima procedura na tržištu nekretnina.

1. Kako zakazati sastanak sa rukovodiocem katastra?

Jedna od najčešćih nedoumica građana jeste direktan kontakt sa nadležnima u službama. Iz RGZ-a podsećaju da uspešno funkcioniše program „Otvorena vrata katastra“, koji omogućava razgovor sa rukovodiocem. Sastanci se održavaju svakog radnog dana od 13.00 do 14.30 časova, a termin je obavezno unapred zakazati:

Slanjem imejla na adresu otvorenavrata@rgz.gov.rs .

Preko aplikacije „Razgovarajte sa operaterom“ na zvaničnom sajtu.

Pozivom Info centra na broj 0700 500 500 (izbor opcije 4).

2. Zašto eKatastar nije dostupan iz inostranstva?

Mnogi državljani Srbije koji žive ili borave van granica zemlje primetili su da ne mogu da pristupe digitalnim servisima. Iz Zavoda objašnjavaju da je pristup eKatastru sa IP adresa iz inostranstva trenutno onemogućen isključivo iz bezbednosnih razloga i zaštite sistema od potencijalnih sajber napada.

3. Zašto javni beležnici nekada ne mogu da izdaju list nepokretnosti?

Kada građani od notara dobiju informaciju da su „veze ka katastru blokirane“, krivac uglavnom nije RGZ . Iz Zavoda naglašavaju da njihovi digitalni servisi rade nesmetano, a da javni beležnici podacima pristupaju preko Pravosudnog informacionog sistema Ministarstva pravde. Svi tehnički zastoji se dešavaju na toj platformi, koja nije u nadležnosti RGZ-a . Izvod iz baze se, podsećaju, može pribaviti i preko licenciranih geodetskih organizacija i agencija za nekretnine.

4. Šta kada agencija u postupku „Svoj na svome“ unese 0 kvadrata?

RGZ objekat ne može biti upisan u bazu bez unete površine zemljišta ispod njega, a ta vrednost zakonski ne može iznositi nula. Potvrde sa ovakvim nedostacima se privremeno zaustavljaju dok nadležna agencija ne dostavi ispravljen dokument, nakon čega se upis obavlja bez odlaganja. Tokom masovnog evidentiranja imovine, dešavaju se tehničke greške organa koji dostavljaju dokumentaciju.je izričit:. Potvrde sa ovakvim nedostacima se privremeno zaustavljaju dok nadležna agencija ne dostavi ispravljen dokument, nakon čega se upis obavlja bez odlaganja.

5. Da li je za upis nekretnine kupljene u stečaju potreban zahtev suda?

Kupci imovine iz stečajnog postupka često lutaju kroz administraciju. RGZ pojašnjava na Blic Biznisu da dodatni zahtev nije potreban ukoliko privredni sud pravnosnažno rešenje dostavi elektronski putem e-Šaltera. Tada sistem sve obavlja automatski. Poseban zahtev stranke se podnosi isključivo ako je sud iz nekog tehničkog razloga preskočio zakonsku obavezu elektronskog slanja.

Republičkog geodetskog zavoda gradjaninpita@rgz.gov.rs . Iznajavljuju da će nastaviti javno da objavljuju rešenja za sva pitanja od šireg značaja. Građani mogu poslati svoje konkretne upite na zvaničnu imejl adresu:

(Pančevac)