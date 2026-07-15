Gagić: Rafinerija prerađuje 300.000 tona nafte mesečno

PANČEVO – Rafinerija nafte Pančevo radi u kontinuitetu i bez ikakvih ograničenja prerađuje oko 300.000 tona sirove nafte mesečno, izjavio je Vladimir Gagić, direktor Bloka Prerada kompanije NIS. Prema njegovim rečima, rad svih rafinerijskih postrojenja u potpunosti je usklađen sa biznis planom i trenutnim potrebama domaćeg i regionalnog tržišta.

„U određenim mesecima radimo i preko biznis plana, pa smo tako u aprilu preradili 335.000 tona sirove nafte“, istakao je Gagić za Tanjug.

Vrhunski kvalitet i istorijske investicije

Od 2009. godine u modernizaciju prerađivačkog kompleksa u Pančevu investirano je više od 1,4 milijarde evra. Ova ulaganja omogućila su Rafineriji da prerađuje širok spektar sirove nafte iz različitih regiona sveta – od lakih do teških i visokosumpornih tipova – koje se na tržištu namešavaju u optimalnim odnosima.

Svi derivati prolaze rigoroznu laboratorijsku kontrolu, a plasiraju se na domaće tržište i izvoze u zemlje regiona i Evropske unije. Ključni cilj ostaje maksimizacija proizvodnje visokovrednih proizvoda poput evro-dizela i benzina.

Zelena agenda i ekološki lideršip

Pored energetske bezbednosti, fokus poslovanja je na zaštiti životne sredine, u šta je do sada uloženo preko 95 miliona evra. Rafinerija Pančevo je prvi energetski subjekt u Srbiji koji je dobio integrisanu IPPC dozvolu, koja je prošle godine proširena i na kompleks Duboke prerade.

Zahvaljujući kapitalnom projektu „Duboka prerada“, u koji je uloženo više od 300 tona miliona evra, dubina prerade podignuta je na 99,2 odsto. Time je trajno obustavljena proizvodnja visokosumpornog mazuta, emisija sumpornih oksida smanjena je za 98,8 odsto, a započeta je i domaća proizvodnja naftnog koksa.

Prevazilaženje sankcija i dogovor sa MOL-om

Nakon što su operativne licence Kancelarije za kontrolu stranih sredstava (OFAC) omogućile stabilizaciju rada posle ranijih zastoja uzrokovanih američkim sankcijama, država Srbija je uspešno zatvorila otvorena pitanja sa mađarskim MOL-om.

Prema postignutom kompromisu o ugovoru akcionara, mađarska strana se obavezala da će Rafinerija nastaviti rad sa najmanje istim prosečnim godišnjim kapacitetima kao u periodu pre uvođenja sankcija. Ukoliko Gaspromnjeft postigne dogovor o prodaji svog udela od 56,15 odsto MOL-u, a OFAC odobri transakciju, Republika Srbija će otkupiti dodatnih pet odsto akcija u NIS-u, što će državi obezbediti veća ovlašćenja i pravo blokade nepovoljnih odluka.

(Tanjug)