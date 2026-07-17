Penzioneri, stigla je važna vest o novom povećanju penzija

Povećanje penzija biće od decembra, a plata od janura, a uskoro će biti saopšteni detalji o povećanju penzija i plata, saopštio je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Istakao je da će država nastaviti da pruža podršku penzionerima i svim građanima kad god za to bude imala mogućnosti.

Takođe, napomenuo je da će građani uskoro moći sami da izračunaju kolika će im biti primanja, plate, penzije i socijalna davanja.

– Kod nas se sve zna unapred. Mi smo suviše ozbiljna zemlja. Nismo zaboravili da smo živeli u zemlji u kojoj niste znali koliko je dinar danas, a koliko će da bude sutra. Danas, posle 14 godina, po prvi put u srpskoj istoriji, svakog dana znate koliki je kurs dinara – rekao je predsednik Vučić sinoć nakon svečane večere u Jelisejskoj palati.

Dodao je da su građani navikli na stabilan poreski, fiskalni i monetarni sistem, naglašavajući da Srbija danas ima istorijski uspeh kada je reč o kreditnom rejtingu.

– Po prvi put imamo investicioni kreditni rejting u istoriji Srbije. Ljudi znaju da je Srbija ekonomski najuspešnija zemlja u regionu i da će najbrže da napreduje u Evropi. To je rezultat koji su građani postigli, a ja sam im na tome zahvalan – rekao je predsednik Vučić.

Kontinuiran rast penzija

Dovoljno je uzeti podatke u poslednih 8 godina da vidimo kako su penzije za vreme predsednika Vučića konstatno rastu, a što sa druge stane pokazuje jačanje države Srbije.

Prema zvaničnim podacima, 2018. godine zabeležen je rast od 5,9 odsto,koji je nastavljen 2019. godine sa novih 4,1 odsto. Tokom 2020. i 2021. godine zabeležena su povećanja od 5,4, odnosno 5,9 odsto, dok je 2022. godina donela novo dvocifreno povećanje, tj. dva povećanja – najpre od 5,5, a potom i dodatnih 9 odsto.

Posebno snažan rast nastavljen je 2023. godine sa povećanjima od 12,1 i 5,5 odsto, dok su u 2024. godini penzije uvećane za 14,8 i 10,9 odsto.U 2025. godini usledilo je novo povećanje od 12,2 odsto, čime je još jednom potvrđeno da briga o penzionerima nije jednokratna mera, već dugoročna i dosledna politika države.

Jasan trend povećanja penzija, vidi se iz činjenice da su za godinu dana penzioneri imali dva puta značajno povećanje penzija. Naime, penzije su 1. decembra 2024. godine povećane za 10,9 odsto dok je povišica u decembru koju su penzioneri već primili na svoje račune početkom januara ove godine iznosila dodatnih 12,2 odsto.

Dakle penzioneri su u roku od oko godinu dana imali dva dvocifrena povećanja penzija, a kako je najavio predsednik Vučić uskoro će saznati i detalje o novom povećanju penzija.

(alo.rs)