Konstitutivna sednica Saveta REM-a u ponedeljak

Konstitutivna sednica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) biće održana u ponedeljak, potvrđeno je RTS-u u REM-u. Sednica će biti održana u 11 časova.

Na najnovijem neformalnom sastanku svih osam članova Saveta REM-a usaglasili su datum za održavanje konstitutivne sednice, rekla je za Javni servis portparolka REM-a Olivera Zekić.

Konstitutivna sednica Saveta REM-a biće održana nakon što su četiri člana Saveta REM-a, koji su podneli ostavke Narodnoj skupštini, 11. jula saopštili da će preuzeti učešće u radu Saveta REM-a, pošto je parlament utvrdio da te ostavke nemaju pravno dejstvo.

Članovi Saveta Dubravka Valić Nedeljković, Ira Prodanov Krajišnik, Mileva Malešić i Rodoljub Šabić izabrani su na sednici Narodne skupštine 12. novembra 2025. godine, sa još četiri člana, a 19. decembra 2025. podneli su ostavke Skupštini.

U novembru prošle godine u Savet REM-a izabrani su i Stevica Smederevac, Milan Petković, Miloš Garić i Snežana Miljković. Savet broji devet članova, a predstavnik manjina tada nije izabran.

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su 10. jula na vanrednom zasedanju Autentično tumačenje odredbe člana 18. tačka 4) Zakona o elektronskim medijima, koji je podneo Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, a prema kojem izjave volje četiri člana REM-a o podnošenju ostavke nemaju pravno dejstvo.

(RTS)