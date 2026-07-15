Apel vatrogasaca – ne palite vatru na otvoreno

Sektor za vanredne situacije MUP Srbije apeluje na građana da ne pale travu i ostatke na poljima, jer to može da izauzove požar koji se brzo širi leti zbog visokih temperatura. Na teritoriji Južnog Banata, koju pokriva Vatrogasno spasilački bataljon Pančevo, tokom ove godine bilo je već požara, koji nisu bili većih razmera, prenosi RTV Pančevo.

Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova svake godine upućuje apel građanima da se odgovorno i savesno ponašaju u prirodi i na otvorenom prostoru, jer je sušan period godine sa dosta toplih dana što može lako da prouzrokuje požar, kaže Predrag Aničić, zamenik komandanta Vatrogasno spasilačkog bataljona Pančevo.

Prema Aničićevim rečima, uzrok požara je često ljudski faktor, zato je važno da se poštuju uputstva nadležnih. Mala nepažnja može da dovede do velikih posledica.

Iz pančevačke vatrogasne jedinice apeluju na građana da ako primete požar odmah pozovu broj 193, da daju precizne podatke i slušaju operatera.

MUP je takođe saopštio da je od početka godine u Srbiji zabeleženo više od 17 hiljada vanrednih događaja, od kojih je oko 12,5 hiljada bilo požara, a gotovo 7,5 hiljada njih izbilo je na otvorenom prostoru.

(RTV Pančevo)