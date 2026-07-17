Humanost na delu: Čak 78 zaposlenih u Rafineriji nafte dalo krv

U Rafineriji nafte Pančevo uspešno je realizovana tradicionalna akcija dobrovoljnog davanja krvi, kojoj se odazvalo čak 78 humanih zaposlenih. Ovako masovan odziv radnika od izuzetnog je i kritičnog značaja za zdravstveni sistem, posebno tokom letnjih meseci kada su opšte rezerve krvi u zemlji na minimumu, dok potrebe pacijenata u bolnicama ne prestaju.

Solidarnost koja spasava živote

Zaposleni u pančevačkoj Rafineriji još jednom su potvrdili da zajedništvo i solidarnost u lokalnoj zajednici mogu direktno spasiti nečiji život. Crveni krst i medicinski radnici uputili su veliku zahvalnost svim radnicima koji su izdvojili vreme i pokazali visok stepen društvene odgovornosti.

Dugogodišnja tradicija i podrška Rafinerije

Rafinerija nafte Pančevo već dugi niz godina predstavlja stabilnog i pouzdanog partnera u organizovanju akcija dobrovoljnog davanja krvi. Kompanija kontinuirano pruža logističku podršku i aktivno neguje kulturu humanosti i solidarnosti među svojim zaposlenima, podstičući ih da redovno učestvuju u akcijama koje život znače.

(Pančevac/FB/ CrvenikrstPančevo)