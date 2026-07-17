Karijerne radionice kompanije NIS za mlade

Izbor budućeg zanimanja i prvi profesionalni koraci jedan su od najznačajnijih izazova za mlade. Zbog toga je važno da već tokom školovanja imaju priliku da se upoznaju sa mogućnostima koje ih očekuju i da steknu uvid u različite oblasti rada.

Kako bi pružili podršku mladima u prevazilaženju ovakvih izazova, eksperti iz kompanije NIS obišli su šest srednjih stručnih škola i razgovarali sa skoro 350 učenika, dajući im savete za dalju karijeru i prenoseći im svoje iskustvo. Kroz razgovor, postavljanje pitanja i podsticanje interesovanja za različite oblasti, oni su tokom svake posete nastojali da mladima pruže ono najvažnije – motivaciju i inspiraciju za ostvarenje planova.

Ovi obilasci bili su podeljeni na dva dela – najpre je učenicima drugog i trećeg razreda održana radionica na temu „Šta posle srednje škole?”, tokom koje su im približene karijerne opcije i mogućnosti u zavisnosti od toga da li nakon završetka škole planiraju da rade ili da studiraju.

Drugi deo obilazaka bio je usmeren na učenike četvrtog razreda, kojima je prezentovan program prakse za operatere, koju će kompanija ove godine realizovati peti put zaredom.

„Iz perspektive kompanije, ovakve posete su izuzetno važne, jer na ovaj način postajemo prisutni i prepoznati među mladim ljudima koji će uskoro biti u prilici da biraju dalji smer svog školovanja i posao kojim će se baviti. Važno je da bolje upoznaju NIS i širok spektar mogućnosti koji kompanija nudi. Tu je prepoznata odgovornost i važnost nas kao kompanije, da budemo tu za njih, podržimo ih, podelimo sa njima naša iskustva i predstavimo im sve ono što ih čeka nakon završene srednje škole”, navodi Katarina Savić, ekspert za razvoj brenda poslodavca u kompaniji NIS.

Ona dodaje da je na takvom putu važno da se mladima pojasni da svaka odluka ima svoje prednosti.

„U slučaju da žele da krenu sa radom odmah nakon srednje škole, naš program prakse za operatere je sjajna prilika – program traje šest meseci, imaju svoje mentore koji su im posvećeni, rade u realnim sistemima i ukoliko se dobro pokažu, na obostrano zadovoljstvo, mogu se zaposliti nakon programa. Ukoliko, ipak, odluče da nastave školovanje, upišu fakultet ili višu školu, onda im predstavljamo naš program studentske prakse – NIS Calling”, rekla je Katarina.

Škole koje su posetili stručnjaci NIS-a su: Tehnička škola Zrenjanin, Elektrotehnička škola „Nikola Tesla” Pančevo, Mašinska škola Pančevo, Tehnička škola „23. maj” Pančevo, Srednja stručna škola „Vasa Pelagić” Kovin i Tehnička škola „Pavle Savić”, Novi Sad. Sa ovim školama kompanija NIS neguje dugogodišnju stratešku saradnju kroz program „Energija znanja”.

Kako izgleda put od školske klupe do radnog mesta u kompaniji NIS iz prve ruke imali su priliku da saznaju i učenici Tehničke škole „23. maj” u Pančevu.

„Cilj ovakvih susreta je da se učenici još tokom školovanja upoznaju sa procesima rada u industriji, ali i mogućnostima koje ih očekuju nakon završetka škole”, rekla je Marija Petković, direktorka Tehničke škole „23. maj”.

Ona je istakla da je najznačajniji benefit ove saradnje program stručne prakse koji traje šest meseci, a na koji učenici mogu konkurisati čim steknu diplomu. „Na prezentaciji su predavači objasnili ceo proces rada, dok su kroz radionicu dodatno uveli đake u ono što ih očekuje u realnom industrijskom okruženju. Ovo je od izuzetnog značaja ne samo za naše učenike i školu, već i za grad Pančevo”, izjavila je Petković.

Dobra saradnja sa kompanijom NIS doprinosi i većem interesovanju za upis u ovu školu, ali i boljim uslovima za rad, objašnjava direktorka škole.

„Za školu je značajno što je svake godine upis dobar upravo zbog te saradnje. Kompanija NIS je opremila našu laboratoriju i još jednu učionicu, tako da mogu da kažem da je saradnja veoma uspešna”, istakla je direktorka Petković.

Ona ističe da priliku za praksu imaju i đaci drugih srodnih obrazovnih profila. „Po završetku škole svi učenici mogu da konkurišu za praksu – ne samo sa smera prerade nafte i gasa, već i tehničari za hemijsku i farmaceutsku tehnologiju, kao i tehničari za zaštitu životne sredine”.

Dejan Stojadinović, instruktor tehničkih obuka u Bloku Prerada kompanije NIS, kaže da kompanija ima benefit da nakon završetka prakse za operatere dobije obučenog zaposlenog, a polaznik prakse ima priliku da se bolje upozna sa delatnostima kompanije i poslom na operaterskim pozicijama.

„Program je vrlo bitan kako za promociju NIS-a kao poslodavca, tako i za mlade koji su na nekoj vrsti životne raskrsnice kada treba da odluče da li da nastave školovanje ili da počnu da rade. Neki od polaznika su počeli sa praksom i u međuvremenu shvatili da će nastaviti školovanje, a nekima se pružila prilika da se zaposle i da u tom smislu ostvare svoje ciljeve. Jako je bitno što sem nas starijih zaposlenih koji im prenosimo svoje iskustvo o radu u kompaniji, imaju priliku da čuju i svoje drugare, a danas naše kolege, nekadašnje učesnike programa prakse za operatere. Pozitivno iskustvo bivših praktikanata je, verujem, najpresudnije u donošenju odluke za apliciranje na ovaj program prakse. Zadovoljstvo mi je da vidim te mlade ljude i njihovu energiju, a i lep je osećaj da je neko možda baš nakon naše prezentacije poželeo da se zaposli u Rafineriji nafte Pančevo”, navodi Stojadinović.

Karijerne radionice samo su nastavak dugogodišnje uspešne saradnje kompanije NIS sa obrazovnim sektorom i još jedan od načina na koji kompanija kontinuirano radi na osnaživanju i podršci mladima. Upoznajući se sa procesima rada u industriji i mogućnostima za profesionalni razvoj, mladi na ovaj način imaju priliku da prve karijerne korake naprave sigurnije i odaberu baš onu oblast u kojima će jednog dana i sami biti eksperti.

(Pančevac/Politika)