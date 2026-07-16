Počela deseta sezona programa „NIS Calling”

Kompanija NIS je po deseti put otvorila vrata za polaznike programa stručne prakse „NIS Calling”, namenjenog mladima koji žele da steknu prvo radno iskustvo i razviju profesionalne veštine u jednom od najvećih energetskih sistema u regionu.

Za jubilarnu desetu sezonu programa prijavilo se čak 1.068 studenata koji su konkurisali za više od 20 praktikantskih mesta na ključnim pozicijama u kompaniji. Odabrani praktikanti dolaze sa više od 10 fakulteta, a praksu će obavljati na konkretnim poslovnim zadacima uz podršku iskusnih mentora.

Pored rada na konkretnim projektima, polaznici programa imaće priliku da učestvuju i u brojnim aktivnostima, među kojima su i obuke za razvoj mekih veština, ekspertska predavanja, timski rad na studiji slučaja, organizovani obilasci terena radi boljeg upoznavanja sa poslovanjem kompanije, kao i onboarding radionice u saradnji sa partnerima.

Jedna od ključnih prednosti programa „NIS Calling“ je njegova fleksibilnost – praktikanti imaju mogućnost da 800 sati prakse realizuju u periodu od šest meseci, što im omogućava da obaveze na fakultetu ili letnji odmor usklade sa profesionalnim obavezama. Poseban akcenat programa stavljen je na mentorsku podršku.

Svaki praktikant dobija svog mentora sa kojim prolazi kroz unapred definisani plan, uz kontinuirano praćenje razvoja i sticanja novih kompetencija. Istovremeno, kompanija ulaže i u razvoj mentora kroz posebne radionice posvećene savremenim praksama mentorstva, uključujući teme poput rada sa generacijom Z i učešće na Digitalnom danu.

Milica Savić, jedna od učesnica ovogodišnjeg programa „NIS Calling“, istakla je da od stručne prakse očekuje pre svega sticanje novih znanja, dragocenog iskustva i priliku da upozna ljude sa kojima će sarađivati.

„Verujem da će mi učešće u programu doneti nova znanja, priliku da unapredim veštine i steknem praktično iskustvo. Radujem se radu sa iskusnim mentorima i kolegama, kao i novim poznanstvima i druženju sa ostalim učesnicima programa. Moja očekivanja su zaista velika i sigurna sam da će mi ovo iskustvo biti značajan korak u profesionalnom razvoju“, navela je Milica Savić.

Među mentorima ovogodišnjeg programa je Marija Vojnović, glavni specijalista za baze podataka u NIS-u, koja je istakla da mentorstvo za nju nije samo prilika za razmenu znanja i sticanje novih iskustva, već i za lični profesionalni razvoj.

„Mentorstvo za mene predstavlja priliku da svoje iskustvo prenesem mladim kolegama, ali i da od njih naučim nešto novo. Verujem da je razmena ideja i različitih pogleda dragocena za sve učesnike programa. Od polaznika koji će se pridružiti našem timu očekujem radoznalost, otvorenost za učenje i spremnost da postavljaju pitanja. Dolaze u tim koji neguje dobru atmosferu i međusobnu podršku i verujem da ćemo zajedno uspešno raditi i učiti jedni od drugih“, istakla je Marija Vojnović.

Tokom prethodnih sezona kroz program „NIS Calling” je prošlo više od 350 mladih od kojih su mnogi nakon završetka prakse ostali da rade u kompaniji. Na ovaj način NIS nastavlja da ulaže u razvoj mladih talenata, pružajući studentima priliku da teorijska znanja primene u praksi i naprave prve korake ka uspešnoj profesionalnoj karijeri.

(Pančevac)