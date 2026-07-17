NIS podržava projekte: Otvoren konkurs programa „Zajednici zajedno“ za 2026. godinu

Nastavljajući da neguje partnerstvo i prijateljstvo s lokalnim zajednicama širom Srbije, kompanija NIS raspisala je 18. godinu zaredom konkurs programa društvene odgovornosti „Zajednici zajedno”. Uprkos kompleksnim okolnostima u kojima posluje, kompanija NIS će i ove godine izdvojiti 144,5 miliona dinara za podršku projektima u 13 gradova i opština u našoj zemlji.

Projekti će biti podržani u dve kategorije. Prva –inovativni iskorak, usmerena je na projekte koji uvode savremena i održiva rešenja, doprinoseći modernizaciji javnih ustanova i unapređenju uslova za njihove korisnike. Druga kategorija – fleksibilnost i kontinuitet obuhvata projekte usmerene na unapređenje postojeće infrastrukture, opreme i uslova za korisnike, u skladu s prepoznatim potrebama i prioritetima lokalnih zajednica.

Program se i ove godine realizuje u gradovima i opštinama širom Srbije: Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Čačku, Kikindi, Pančevu, Zrenjaninu, Požarevcu, Kanjiži, Srbobranu, Novom Bečeju, Žitištu i Velikom Gradištu.

Pravo učešća na konkursu imaju javne ustanove: predškolske, školske i visokoškolske, naučnoistraživačke ustanove i naučno-tehnološki parkovi, zdravstvene, sportske i socijalne ustanove i institucije kulture, kao i gradske i opštinske uprave za projekte koji se odnose na javne površine.

Prijave su otvorene do 11. septembra 2026. godine, dok će rezultati konkursa biti objavljeni u oktobru. Više informacija o uslovima i propozicijama konkursa dostupno je na sajtu kompanije NIS.

Program „Zajednici zajedno” kompanija NIS sprovodi već 18 godina, tokom kojih je u razvoj lokalnih zajednica uloženo više od dve milijarde dinara i realizovano 1.200 projekata. Ovim ulaganjima unapređeni su uslovi rada u više od 180 obrazovnih ustanova i više od 40 ustanova kulture, opremljeno je 48 bolnica i domova zdravlja, donirano 14 sanitetskih i patronažnih vozila, uređeno više od 150 dečjih igrališta, parkova i sportskih terena, dok je 40 ustanova dobilo solarne elektrane.

(Pančevac)