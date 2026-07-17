Avion sa troje povređenih u nesreći u Crnoj Gori sleteo na aerodrom u Nišu

Avion sa prvom grupom pacijenata koji su povređeni u teškoj saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori sleteo je na aerodrom „Konstantin Veliki” u Nišu.

Povređeni će potom sanitetskim vozilima biti transportovani u Univerzitetsko klinički centar (UKC) Niš.

Direktor UKC Niš Milan Lazarević izjavio je da je reč o tri pacijenta i jednom roditelju koji je u pratnji.

„Od tri pacijenta koja su sada stigla jedan je teško povređen i on zahteva transport u ležećem položaju”, rekao je Lazarević.

Govoreći o stanju teško povređenog dečaka, on je naveo da je njegovo stanje veoma teško i da se nalazi na mehaničkoj ventilaciji.

„O detaljima trenutno nemamo više informacija, jer nam medicinska dokumentacija nije poslata, a taj pacijent nije bio planiran za transport u ovom trenutku”, dodao je Lazarević.

U Srbiju će danas stići i druga grupa u kojoj će biti četvoro povređenih i oni će stići drugim letom.

Prema rečima Lazarevića, vrlo brzo će biti obavljen i drugi let ka aerodromu Tivat.

„Kolege iz Crne Gore su pripremljene i najkasnije danas, u toku popodneva, za tri do četiri sata, očekujemo i drugu grupu pacijenata. Smestićemo ih u Univerzitetski klinički centar Niš. Ono što je prvo i osnovno jeste da im pružimo pomoć i da ih bezbedno zbrinemo, a zatim ćemo uraditi kompletnu dijagnostiku i utvrditi kakva je dalja pomoć potrebna našim sugrađanima”, rekao je Lazarević.

Doktor Aleksandar Nikolić, koji je bio u avionu sa pacijetima koji su iz Crne Gore vraćeni za Niš, rekao je da je let protekao uspešno i da su pacijeti hemodinamski i respiratorno bili stabilni.

„Let nije bio rizičan. Brzo smo stigli i ka Tivtu, a i ka Nišu. Apsolutno, uslovi su i više nego zadovoljavajući, što možete čuti i od pacijenata ukoliko budu hteli da govore”, rekao je Nikolić.

(RTS)