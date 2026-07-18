Apel građanima Pančeva: Darujte krv u ponedeljak na Korzou, zalihe su na minimumu
Crveni krst Pančevo uputio je hitan apel sugrađanima zbog izraženih nestašica svih krvnih grupa, čije su zalihe na samom minimumu.
Iako je tokom nedelje organizovano više vanrednih akcija, uključujući i humanitarni odziv zaposlenih u kompaniji NIS, prikupljene jedinice i dalje nisu dovoljne da pokriju trenutne potrebe.
Zbog toga se organizuje nova akcija u ponedeljak, kada će građani moći da daju krv u periodu od 10 do 13 sati na gradskom Korzou, gde će biti postavljen namenski transfuziomobil. Istog dana, akcija se sprovodi i u prostorijama Crvenog krsta Pančevo na adresi Žarka Zrenjanina broj 15.
Nestašice krvi su tradicionalno najizraženije tokom letnjih meseci, pa nadležni podsećaju da građani, pored ponedeljka, dragocenu tečnost mogu donirati i svake srede u prostorijama Crvenog krsta. Svaka svesna odluka i izdvojeno vreme mogu spasiti nečiji život.
(Pančevac)