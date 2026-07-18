Pančevo Politika i društvo

Apel građanima Pančeva: Darujte krv u ponedeljak na Korzou, zalihe su na minimumu

14:00

18.07.2026

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Foto: Pixabay

Crveni krst Pančevo uputio je hitan apel sugrađanima zbog izraženih nestašica svih krvnih grupa, čije su zalihe na samom minimumu.

Iako je tokom nedelje organizovano više vanrednih akcija, uključujući i humanitarni odziv zaposlenih u kompaniji NIS, prikupljene jedinice i dalje nisu dovoljne da pokriju trenutne potrebe.

Zbog toga se organizuje nova akcija u ponedeljak, kada će građani moći da daju krv u periodu od 10 do 13 sati na gradskom Korzou, gde će biti postavljen namenski transfuziomobil. Istog dana, akcija se sprovodi i u prostorijama Crvenog krsta Pančevo na adresi Žarka Zrenjanina broj 15.

Nestašice krvi su tradicionalno najizraženije tokom letnjih meseci, pa nadležni podsećaju da građani, pored ponedeljka, dragocenu tečnost mogu donirati i svake srede u prostorijama Crvenog krsta. Svaka svesna odluka i izdvojeno vreme mogu spasiti nečiji život.

(Pančevac)

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