Iz Alimentacionog fonda isplaćeno više od 54 miliona dinara za 889 dece

BEOGRAD – Iz sredstava Alimentacionog fonda do sada je isplaćeno ukupno 54.209.260 dinara, za 889 dece, a ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević istakla je da Alimentacioni fond predstavlja jedno od najznačajnijih sistemskih rešenja koje je država uvela u oblasti zaštite prava deteta i sprečavanja ekonomskog nasilja.

Funkcionisanjem Fonda, objasnila je, država je osigurala da nijedno dete ne trpi posledice roditelja koji ne izvršavaju obavezu davanja mesečne alimentacije, navodi se u saopštenju Ministarstva.

„Kada smo osnivali Alimentacioni fond vodili smo se jednostavnom idejom – nijedno dete u Srbiji ne sme da pati i čeka da bi ostvarilo pravo koje mu pripada. Danas, kada je iz Fonda isplaćeno više od 54 miliona dinara, jasno je da smo napravili dobar potez i važan korak ka ostvarenju cilja. Iza svake isplate Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, koje je upravljač Fonda, stoji najmanje jedno dete kome je država pružila sigurnost onda kada mu je to najpotrebnije“, poručila je Žarić Kovačević.

(Tanjug)