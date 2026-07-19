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Iz Alimentacionog fonda isplaćeno više od 54 miliona dinara za 889 dece

10:30

19.07.2026

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BEOGRAD – Iz sredstava Alimentacionog fonda do sada je isplaćeno ukupno 54.209.260 dinara, za 889 dece, a ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević istakla je da Alimentacioni fond predstavlja jedno od najznačajnijih sistemskih rešenja koje je država uvela u oblasti zaštite prava deteta i sprečavanja ekonomskog nasilja.

Funkcionisanjem Fonda, objasnila je, država je osigurala da nijedno dete ne trpi posledice roditelja koji ne izvršavaju obavezu davanja mesečne alimentacije, navodi se u saopštenju Ministarstva.

„Kada smo osnivali Alimentacioni fond vodili smo se jednostavnom idejom – nijedno dete u Srbiji ne sme da pati i čeka da bi ostvarilo pravo koje mu pripada. Danas, kada je iz Fonda isplaćeno više od 54 miliona dinara, jasno je da smo napravili dobar potez i važan korak ka ostvarenju cilja. Iza svake isplate Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, koje je upravljač Fonda, stoji najmanje jedno dete kome je država pružila sigurnost onda kada mu je to najpotrebnije“, poručila je Žarić Kovačević.

(Tanjug)

 

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Alimentacioni fond

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