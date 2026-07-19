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Mađar: Putnički vozovi na brzoj pruzi od Budimpešte do Beograda za mesec ili dva

13:20

19.07.2026

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Foto: Unsplash/ilustracija

BUDIMPEŠTA – Premijer Mađarske Peter Mađar izjavio je da još nema tačnog roka kada može da počne putnički prevoz na mađarskoj deonici brze pruge od Budimpešte do Beograda i dodao bi to moglo da se desi za najviše jedan ili dva meseca.

Odgovarajući na pitanje na jučerašnjem brifingu u vladi, Mađar je rekao da će mađarski ministar saobraćaja i investicija David Vitezi narednih dana otputovati u Srbiju, gde će sa predstavnicima srpske vlade razgovarati o koordinaciji bezbednosne opreme na pruzi Budimpešta – Beograd.

Prema rečima Mađara, putnički saobraćaj bi mogao da počne u roku od jednog ili dva meseca, ali nije naveo tačan datum, prenosi portal Dunaharaszti.

Srpska deonice brze pruge od Beograda do Budimpešte otvorena je u oktobru prošle godine, kada je puštena u saobraćaj pruga od Beograda do Subotice.

(Tanjug)

Tagovi

Beograd Budimpešta Peter Mađar pruga

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