Jednom znaku se otvara nebo: Stiže godina iz snova!

Koliko god da je Vaga bila strpljiva, čak i ona je pomislila da neke stvari nikada neće doći na svoje mesto. Ali sada se karta okreće. Narednih 12 meseci donose joj novac, dobre vesti i prilike zbog kojih će reći: „Vredelo je čekati.“ Ono što je dugo stajalo počinje da se mrda. Neko joj vraća dug, neko pruža ruku, a neka vrata se otvaraju baš onda kada je prestala da ih čeka.

Zašto baš sada počinje period koji Vaga dugo čeka

Vage su dugo bile one koje razumeju druge, popuštaju i prećutkuju kada nije lako. Često su stavljale tuđe potrebe ispred svojih, a svoje želje ostavljale za neki „bolji trenutak“.

Taj trenutak sada dolazi.

Već tokom leta može stići prvi znak promene – poruka, poziv, ponuda ili susret koji će ih podsetiti da ništa nije bilo uzalud.

Ono što je delovalo kao da stoji u mestu počinje da se pomera. Neko će konačno primetiti njihov trud, neko će pružiti ruku, a neka želja koju su dugo nosile u sebi počinje da izgleda ostvarivo.

Novac koji vraća osmeh na lice

Finansije postaju jedna od lepših tema za Vagu u narednom periodu.

Posle vremena kada su morale da mere svaki trošak i razmišljaju nekoliko koraka unapred, dolazi osećaj olakšanja. Nekima stiže novac koji su dugo čekale, nekima nova prilika za zaradu, a neke Vage će konačno moći da priušte sebi ono što su dugo odlagale. Najlepši deo nije samo u novcu, već u osećaju da više nisu pod pritiskom i da mogu mirnije da planiraju budućnost.

Prilika koju nisu očekivale

Vaga često ne voli da žuri, ali naredni period joj donosi situacije u kojima će morati da posluša svoj unutrašnji glas. Prilika može doći preko osobe iz prošlosti, starog poznanstva ili razgovora koji će početi sasvim običnim povodom. Ono što na početku deluje kao mala stvar može se pretvoriti u nešto mnogo veće.

Ljubav donosi ono što je nedostajalo

Na emotivnom planu Vaga ulazi u period kada više neće želeti polovične odnose.

Slobodne Vage mogu upoznati nekoga ko će im vratiti veru u ljubav i pokazati da prava osoba dolazi onda kada joj se najmanje nadate. Zauzete Vage rešavaju ono što su dugo gurale pod tepih. Razgovori koji su odlagani sada mogu doneti mir i novu bliskost.

Narednih 12 meseci menjaju pogled na život

Najveći dar za Vagu neće biti samo ono što dobije, već ono što konačno ostavi iza sebe.Brige, sumnje i osećaj da stalno mora nešto da dokazuje polako odlaze u prošlost. Narednih 12 meseci donose joj priliku da shvati koliko je zapravo jaka i koliko lepih stvari još dolazi.

(krstarica)