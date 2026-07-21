In memoriam: Preminula Olivera Katarina

Olivera Katarina, jedna od najznačajnijih umetnica sa prostora bivše Jugoslavije, preminula je u 86. godini života. Vest o njenoj smrti saopštila je njena porodica.

Informacije o komemoraciji i sahrani biće naknadno saopštene.

Bila je glumica, pevačica, a tokom višedecenijske karijere ostavila je neizbrisiv trag u domaćoj i svetskoj umetnosti.

Proslavila se ulogom u kultnom filmu „Skupljači perja“ reditelja Aleksandra Petrovića, koji je bio nominovan za Oskara i nagrađen na Filmskom festivalu u Kanu. Sem po glumačkoj karijeri, Olivera Katarina bila je poznata i po svom jedinstvenom pevačkom izrazu, nastupaja je na prestižnim svetskim scenama i u raznim koncertnim dvoranama.

Sarađivala je 2005. godine sa Marinom Abramović na performansu „Balkan Epik“, a na veliko platno vratila se 2008. godine ulogom u filmu „Čarlston za Ognjenku“ Uroša Stojanovića.

Objavila je i nekoliko knjiga, potvrdivši svoj talenat i u književnosti.

Objavila je autobiografsku knjigu „Aristokratsko stopalo“ 2017. godine, a 2018. je imala koncert u Kombank dvorani u Beogradu. Dobila je 2017. godine „Zlatni pečat“ Jugoslovenske kinoteke, a 2020. godine Nušićevu nagradu za životno delo.

Njena umetnička karijera trajala je više od šest decenija, a publika će je pamtiti kao jednu od najautentičnijih i najharizmatičnijih diva domaće kulturne scene.