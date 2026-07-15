Otvoren 12. međunarodni pesnički konkurs „Sremskokarlovački pesnički brodovi”

SREMSKI KARLOVCI – Udruženje građana „SK-ART” iz Sremskih Karlovaca raspisalo je 12. Međunarodni pesnički konkurs pod nazivom „Sremskokarlovački pesnički brodovi”. Na ovom tradicionalnom konkursu mogu učestvovati pesnici iz celog sveta sa neobjavljenim autorskim pesmama, a tema ovogodišnjeg susreta je naslov poznate pesme Branka Radičevića: „Oj, jesenske duge noći”.

Konkurs je otvoren do 20. jula 2026. godine u ponoć. Autori mogu konkurisati isključivo sa jednom pesmom dužine od 12 do 24 reda, napisanom na srpskom ili jezicima regiona, dok je za radove na drugim stranim jezicima obavezan prevod. Radovi se šalju u Word formatu (Times New Roman, 12) na imejl adresu: pesnickibrodovi@gmail.com, uz obavezno korišćenje slova sa kvačicama, kraću biografiju i kontakt podatke autora.

Stručni žiri će proglasiti tri pobedničke pesme, a najbolji radovi biće objavljeni u zborniku. Autori koji uđu u uži izbor dobiće svoj primerak zbornika koji se mora preuzeti isključivo lično, a nagrađeni pesnici imaće priliku da svoje stihove pročitaju pred publikom na svečanoj dodeli priznanja.

(Pančevac)