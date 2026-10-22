Promenljivo oblačno i svežije, mestimično sa kišom

Danas promenljivo oblačno i svežije, mestimično s kišom, pre podne uglavnom na severu, istoku i jugoistoku Srbije, a posle podne i uveče i u ostalim predelima, kada se očekuju i lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

Južni i jugoistočni vetar biće u postepenom skretanju na slab i umeren, a na severu Srbije i jak zapadni i severozapadni, uveče u slabljenju. Najviša dnevna temperatura od 15 stepeni na severu i zapadu do 23 stepena na jugoistoku Srbije.

U Beogradu i široj okolini promenljivo oblačno i hladnije nego juče, povremeno s kišom najpre pre podne, kao i kratkotrajno uveče. Vetar ujutro slab južni i jugoistočni, a zatim umeren zapadni i severozapadni, uveče u slabljenju. Najviša temperatura oko 16 stepeni.

Vreme narednih dana

Od petka do nedelje jutra sveža, ponegde i hladna, naročito u subotu kada je na jugu Srbije moguća lokalna pojava slabog mraza. Tokom dana suvo sa dužim sunčanim intervalima i maksimalnom temperaturom uglavnom u intervalu od 14 do 20 °C, a samo je još u petak ujutro na jugu i istoku Srbije, uz oblačnije vreme, ponegde moguća slaba kiša.

U ponedeljak novo prolazno naoblačenje s kišom uz manji pad temperature, dok se u utorak i sredu slabe padavine očekuju uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

(Pančevac)