Društvo

Oblačno, hladno, povremeno sa kišom

Jutarnja temperatura od tri do sedam, a najviša dnevna od devet do 13. 

08:00

03.11.2026

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Milan Šupica

U većem delu Srbije sutra će biti oblačno i hladno, povremeno sa kišom, na visokim planinama sa snegom, a više padavina očekuje se u centralnim, jugozapadnim i jugoistočnim predelima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren, severni i severoistočni, na istoku, jugu i jugoistoku umeren i jak. Temperatura bez većeg kolebanja u toku dana, najniža od pet stepeni do devet, a najviša od osam do 11 stepeni.

U Beogradu će biti oblačno i hladno, povremeno sa slabom kišom, pretežno posle podne i uveče. Vetar će biti slab i umeren, najpre istočni, a u toku dana severni i severozapadni. Dnevna temperatura bez većeg kolebanja, najniža oko osam stepeni, a najviša do 10 stepeni.

U Srbiji će u sredu biti oblačno i hladno, pre podne povremeno sa slabom kišom. U četvrtak predviđa se prestanak padavina, a od petka i delimično razvedravanje uz manji porast dnevne temperature. Novo naoblačenje sa padavinama očekuje se početkom naredne sedmice.

U Beogradu se predviđa slično vreme u istom periodu.

 

Biometeorološka prognoza

Usled očekivanih biometeoroloških prilika osobama sa srčanim obolјenjima i astmatičarima se i dalјe savetuje izvesna opreznost. Promenlјivo raspoloženje i glavobolјa su mogući kod meteoropata.

 

(Pančevac)

 

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