Sunčano i toplo, temperatura do 23 stepena

Starčevci i Omoljčani mogu da traže priključenje na gasnu mrežu
Uveče i tokom noći u košavskom području vetar u pojačanju.
12:30
20.10.2026
Uveče i tokom noći u košavskom području vetar u pojačanju.
U narednih sat vremena po kotlinama zapadne i jugozapadne Srbije mestimično magla koja smanjuje vidljivost na 100 do 400 m.
Danas (20.10.) pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni, uveče i tokom noći u košavskom području u pojačanju. Najviša dnevna temperatura kretaće se od od 19 do 23 stepena.
Vreme narednih dana
U sredu toplo uz postepeno naoblačenje, a u košavskom području i vetrovito uz umeren i jak jugoistočni vetar, dok se posle podne i uveče u zapadnoj polovini zemlje ponegde očekuje i kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura u većini mesta od 21 do 25 stepeni.
Od četvrtka do kraja perioda promenljivo oblačno i svežije, mestimično sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima.
(Pančevac)
Uveče i tokom noći u košavskom području vetar u pojačanju.
12:30
20.10.2026
Uveče i tokom noći u košavskom području vetar u pojačanju.
12:00
20.10.2026
Uveče i tokom noći u košavskom području vetar u pojačanju.
11:23
20.10.2026
Uveče i tokom noći u košavskom području vetar u pojačanju.
11:00
20.10.2026
Uveče i tokom noći u košavskom području vetar u pojačanju.
10:30
20.10.2026
Uveče i tokom noći u košavskom području vetar u pojačanju.
20:00
19.10.2026
Uveče i tokom noći u košavskom području vetar u pojačanju.
18:00
19.10.2026
Uveče i tokom noći u košavskom području vetar u pojačanju.
13:00
16.10.2026
Uveče i tokom noći u košavskom području vetar u pojačanju.
08:05
16.10.2026
Uveče i tokom noći u košavskom području vetar u pojačanju.
21:00
15.10.2026
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