Sunčano i toplo, temperatura do 23 stepena

Uveče i tokom noći u košavskom području vetar u pojačanju.

U narednih sat vremena po kotlinama zapadne i jugozapadne Srbije mestimično magla koja smanjuje vidljivost na 100 do 400 m.

Danas (20.10.) pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni, uveče i tokom noći u košavskom području u pojačanju. Najviša dnevna temperatura kretaće se od od 19 do 23 stepena.

Vreme narednih dana

U sredu toplo uz postepeno naoblačenje, a u košavskom području i vetrovito uz umeren i jak jugoistočni vetar, dok se posle podne i uveče u zapadnoj polovini zemlje ponegde očekuje i kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura u većini mesta od 21 do 25 stepeni.

Od četvrtka do kraja perioda promenljivo oblačno i svežije, mestimično sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima.

(Pančevac)