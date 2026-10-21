Društvo

Toplo uz postepeno naoblačenje, do 25 stepeni

08:41

21.10.2026

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Foto: Pančevac

Ujutru po kotlinama i visoravnima jugozapadne Srbije mestimično kratkotrajna magla.

Tokom dana toplo uz postepeno naoblačenje, a u košavskom području i vetrovito. Posle podne i uveče mestimično se očekuju kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi.

Vetar slab i umeren, u košavskom području i na planinama jak, a na jugu Banata povremeno i olujni južni i jugoistočni.

Najviša temperatura od 20 do 25 stepeni.

Vreme narednih dana

Promenljivo oblačno i svežije. U četvrtak u svim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji kasno posle podne i uveče u južnim predelima mogu biti i izraženiji. U petak kiša se očekuje još ujutru i pre podne ponegde na istoku i jugu zemlje. Za vikend kratkotrajna stabilizacija, a početkom sledeće sedmice nove padavine.

(Pančevac)

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