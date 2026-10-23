Ujutru ponegde magla, tokom dana pretežno sunčano

Ujutru ponegde u Bačkoj, Sremu, zapadnoj Srbiji i Šumadiji, kao i na širem području Beograda magla.

Tokom dana pretežno sunčano, osim na jugozapadu, jugu i jugoistoku gde će biti oblačno, na Pešteru ponegde tokom jutra sa slabom kišom, a razvedravanje se očekuje od sredine dana.

Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno jak, zapadni i severozapadni, posle podne u slabljenju i skretanju na istočni i jugoistočni.

Najviša temperatura od 15 do 20 stepeni.

Vreme narednih dana

Slab jutarnji (prizemni) mraz očekuje se u subotu.

Količina padavina do kraja oktobra biće vrlo mala – u subotu uveče i tokom noći ka nedelji (24/25.10.) prolazna slaba kiša prognozira se za područje Vojvodine, zapadne i jugozapadne Srbije, u ponedeljak (26.10.) za sever Bačke i Banata, a od četvrtka (29.10.) do kraja meseca ponegde i u ostalim krajevima. Van navedenih regiona, biće malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima uz lokalnu pojavu jutarnje magle i sa dnevnim temperaturama od 15 do 20 stepeni, a u subotu (24.10.) lokalno i do 22 stepena.

(Pančevac)