Đoković pobedio Zvereva i plasirao se u polufinale turnira u Pekingu

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale turnira u Pekingu, pošto je danas posle tri seta pobedio drugog tenisera sveta Nemca Aleksandra Zvereva 4:6, 6:4, 6:4.Đoković, 11. igrač na ATP listi, pobedio je posle dva sata i 35 minuta.

Zverev je u prvom gemu prvog seta oduzeo servis Đokoviću i prednost od jednog brejka zadržao do kraja seta i stigao do prednosti.

Do desetog gema drugog seta nije bilo brejkova, kada je Zverev servirao za opstanak u setu, ali je Đoković uspeo da mu oduzme servis i izjednači u setovima.

I u trećem setu do 10. gema nije bilo brejkova, kada je ponovo Đoković oduzeo servi Zverevu i stigao do pobede, plasmana u polufinale i upisao 10. pobedu nad nemačkim teniserom u karijeri.

Đoković će u polufinalu igrati protiv šestog tenisera sveta Rusa Danila Medvedeva.

(Beta)