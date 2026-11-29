Fudbaleri pančevačkog Železničara savladali su OFK Beograd rezultatom 2:0 u utakmici 17. kola Superlige Srbije i tako upisali devetu uzastopnu pobedu, čime su postavili novi klupski rekord.

Golove za tim trenera Radomira Kokovića postigli su Miloš Pantović u 62. i Nikola Đuričić u 74. minutu susreta.

Mirne mreže u prvom poluvremenu

Prvo poluvreme u Pančevu donelo je veliku borbu na sredini terena, dosta duela i po nekoliko prilika na obe strane, ali su golmani bili sigurni. Železničar je zapretio preko Kristijana Šekularca, Srđana Plavšića i Kvakua Karikarija, dok su gosti iz Beograda imali svoje šanse preko Jovana Šljivića i Milana Rodića, pa se na odmor otišlo bez pogodaka.

Golovi Pantovića i Đuričića za novi trijumf

U nastavku meča domaći sastav je pojačao pritisak i preuzeo inicijativu. Terenska nadmoć isplatila se u 62. minutu, kada se Miloš Pantović najbolje snašao u kaznenom prostoru i preciznim udarcem desnom nogom pogodio gornji levi ugao za vođstvo od 1:0.

Nakon primljenog gola OFK Beograd je pokušao da dođe do izjednačenja, ali je Železničar kontrolisao igru i u 74. minutu duplirao prednost. Nikola Đuričić se namestio na levu nogu i snažnim udarcem sa distance pogodio gornji desni ugao nemoćnog golmana gostiju za 2:0.

Isključenje i povreda u završnici susreta

Domaći tim je utakmicu završio sa igračem manje, pošto je Ankej u 85. minutu dobio crveni karton zbog grubog prekršaja nad Pavlovićem. Fudbaler OFK Beograda je nakon tog starta ostao bez svesti na terenu, zbog čega je kolima Hitne pomoći hitno prevezen u obližnju bolnicu.

Do poslednjeg sudijskog zvižduka Pančevci su sačuvali stečenu prednost. U narednom kolu Železničar očekuje gostovanje Crvenoj zvezdi, u derbiju kojim se spušta zavesa na prvi deo sezone.

(FK Železničar)