Na inicijativu Makedonskog udruženja „Goce Delčev” u Vranju, prikupljen je potreban broj potpisa za podnošenje kandidatske liste „Za Makedonce pre svega – Za Makedoncite pred se”, koju je Republička izborna komisija 2. oktobra prihvatila kao važeću.

Na kandidatskoj listi „Za Makedonce pre svega – Za Makedoncite pred se”, koja veruje u promene, mladost, znanje i zajedništvo, nalaze se pet vladinih studenata, pet bivših članova aktuelnog Nacionalnog saveta Makedonaca u Srbiji, kao i Makedonci koji žele da svojim radom doprinesu makedonskoj zajednici u Srbiji. Nosilac kandidatske liste je Peco Risteski, predsednik Skupštine Makedonskog udruženja „Goce Delčev” u Vranju.

Ova kandidatska lista predlaže promene Statuta, unapređenje visokog obrazovanja, više informisanja i transparentnosti, formiranje „Matice Makedonaca u Republici Srbiji”, a ne novih saveza, više poverenja i uključivanje mladih, kao i jedinstvo bez podela.

Izborni slogani kandidatske liste „Za Makedonce pre svega – Za Makedoncite pred se” glase: Nastavljamo dalje čistih ruku, sa verom, nadom i odgovornošću. Za Makedonce pre svega! Bez podela – sloga i jedinstvo! Poverenje! Informisana i ujedinjena zajednica! Visoko obrazovanje – šansa za mlade! Suživot i poštovanje! Povezanost sa Makedonijom! Matica Makedonaca – jedinstvo svih! Mladi su naša budućnost! Zajedno – bez podela! Zajedno – sa poverenjem! Zajedno – za Makedonce pre svega!

Izbori za članove Nacionalnog saveta Makedonaca u Srbiji sprovode se putem tajnih, opštih i neposrednih izbora, kao i izbori za sve nacionalne savete nacionalnih manjina u Republici Srbiji.

(Pančevac / S. T.)

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