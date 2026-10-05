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Potvrđena prva lista na izborima za članove Nacionalnog saveta Makedonaca u Srbiji
16:00
05.10.2026
Potvrđena prva lista na izborima za članove Nacionalnog saveta Makedonaca u Srbiji
Na inicijativu Makedonskog udruženja „Goce Delčev” u Vranju, prikupljen je potreban broj potpisa za podnošenje kandidatske liste „Za Makedonce pre svega – Za Makedoncite pred se”, koju je Republička izborna komisija 2. oktobra prihvatila kao važeću.
Na kandidatskoj listi „Za Makedonce pre svega – Za Makedoncite pred se”, koja veruje u promene, mladost, znanje i zajedništvo, nalaze se pet vladinih studenata, pet bivših članova aktuelnog Nacionalnog saveta Makedonaca u Srbiji, kao i Makedonci koji žele da svojim radom doprinesu makedonskoj zajednici u Srbiji. Nosilac kandidatske liste je Peco Risteski, predsednik Skupštine Makedonskog udruženja „Goce Delčev” u Vranju.
Ova kandidatska lista predlaže promene Statuta, unapređenje visokog obrazovanja, više informisanja i transparentnosti, formiranje „Matice Makedonaca u Republici Srbiji”, a ne novih saveza, više poverenja i uključivanje mladih, kao i jedinstvo bez podela.
Izbori za članove Nacionalnog saveta Makedonaca u Srbiji sprovode se putem tajnih, opštih i neposrednih izbora, kao i izbori za sve nacionalne savete nacionalnih manjina u Republici Srbiji.
(Pančevac / S. T.)
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