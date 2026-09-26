Istorijska podrška u tri sata: Makedonci u Srbiji biraju zajedništvo

Makedonska zajednica u Republici Srbiji pokazala je izuzetno jedinstvo tokom „Večeri poverenja“, na kojoj je lista „Za Makedonce pre svega – За Македонците пред сè“ za manje od tri sata dobila masovnu podršku građana. Organizatori su uputili veliku zahvalnost upisanim biračima, sadašnjim i bivšim studentima, njihovim roditeljima, kao i starim i novim članovima koji su poručili da makedonska zajednica može da deluje samostalno, časno i dostojanstveno.

Sa skupa je poslata jasna poruka da fokus ove kampanje nije klasična politika, već isključivo briga o očuvanju identiteta, kulture i prava Makedonaca koji žive na teritoriji Srbije.

Odgovornost za korenite promene i povezivanje od Vranja do Subotice

Ogroman odziv građana doneo je i veliku odgovornost predvodnicima ove liste, koji su predstavili ključne tačke svog programa usmerenog na bolju budućnost cele zajednice.

Među glavnim ciljevima i zadacima izdvajaju se:

Promene i usklađivanje Statuta Nacionalnog saveta

Unapređenje i pravovremeno informisanje na maternjem jeziku

Kontinuirana podrška visokom obrazovanju i vladinim studentima

Stvaranje „Matice Makedonaca u R. Srbiji“ kao krovne institucije

Istinsko povezivanje i saradnja svih udruženja na relaciji Vranja i Subotice

Put zajedništva, a ne podela

Predstavnici liste naglašavaju da njihov program ne predstavlja put podela, već put poverenja i zajedničke budućnosti u kojem ima mesta za sve. Oni su pozvali sve pripadnike makedonske nacionalne manjine da masovno izađu na predstojeće izbore koji će se održati 8. novembra 2026. godine.

„Zajedno gradimo bolju budućnost za sve Makedonce u Republici Srbiji“, zaključuje se u proglasu ove liste, koja se pozicionira kao ključni faktor stabilnosti i napretka makedonske nacionalne zajednice u našoj zemlji.

(Pančevac)