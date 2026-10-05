Srbija izručila Crnoj Gori Beranca uhapšenog po poternici Interpola

A.P. (36), državljanin Crne Gore, danas je izručen iz Republike Srbije u Crnu Goru, u organizaciji NCB Interpol Podgorica i uz podršku Posebne jedinice policije.

Za A.P. je NCB Interpol Podgorica raspisao međunarodnu poternicu kako bi bio obezbeđen njegov dolazak pred pravosudne organe, zbog krivičnih postupaka koji se protiv njega vode pred Višim sudom u Podgorici.

On se sumnjiči za stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo u saizvršilaštvu, krivična dela propisana Krivičnim zakonikom Crne Gore, prenosi Blic.

Terete ga za ubistvo dvojice muškaraca

Prema navodima Specijalnog državnog tužilaštva, A.P. je, kao član kriminalne organizacije na čijem čelu se, kako se sumnja, nalazi međunarodno traženo lice Radoje Zvicer, učestvovao u izvršenju teškog ubistva.

Kako se sumnja, ubistvo je počinjeno 14. oktobra 2020. godine u mestu Stanjevića Rupa u Spužu, na štetu D.H. i A.S.

A.P. se, prema navodima tužilaštva, tereti i za krivično delo otmica na štetu M.R.

Priveden Višem sudu u Podgorici

Nakon što je preuzet od nadležnih organa Republike Srbije, A.P. je priveden u Viši sud u Podgorici, gde će biti sproveden dalji postupak pred nadležnim pravosudnim organima.

(Blic)