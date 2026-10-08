Milion prodatih primeraka: Najbržima poklon roman Blagoslov za venčanje

Roman koji je osvojio prestižnu Japan Booksellers’ Award i više od milion čitalaca u Japanu, iza jednostavne priče o pripremama za venčanje otvara mnogo veće pitanje: ko su ljudi koji nas zaista oblikuju i koliko načina postoji da nekoga volimo kao svoje dete?

Jedno venčanje vraća Juko svim porodicama koje je imala

Juko je tokom odrastanja promenila četiri prezimena i živela uz dve majke i tri oca. Njeno detinjstvo sastavljeno je od odlazaka, novih početaka i ljudi koji su se smenjivali u ulozi roditelja, ostavljajući svaki svoj trag. Kada odluči da se uda za Hajasea, mladića kog poznaje još iz školskih dana, poželeće da ponovo pronađe one koji su nekada činili njen svet i od njih zatraži blagoslov.

Povratak tim ljudima prerasta u povratak sopstvenim uspomenama. Događaji koje je nekada gledala očima deteta sada dobijaju drugačije značenje, a ono što je izgledalo kao niz neobičnih porodičnih okolnosti postaje priča o brizi koja se prenosi sa čoveka na čoveka. Posebno mesto u romanu zauzimaju zajednički obroci: Maiko Seo upravo kroz hranu, pažljivo spremljena jela i svakodnevne gestove pokazuje koliko ljubav može biti tiha, a ipak presudna. Milion prodatih primeraka: japanski roman o porodici koju biramo i pamtimo

Milion prodatih primeraka i roman koji su izabrali japanski knjižari

Blagoslov za venčanje postao je jedan od velikih savremenih književnih fenomena u Japanu. Osvojio je Japan Booksellers’ Award, nagradu koju dodeljuju sami knjižari, prodat je u više od milion primeraka, a njegova popularnost dovela je i do uspešne filmske adaptacije.

Autorka Maiko Seo pripada cenjenim glasovima savremene japanske književnosti, a u svojim romanima naročitu pažnju posvećuje porodici, odnosima i prelomnim trenucima koji se često odigravaju daleko od velikih drama. U Blagoslovu za venčanje toplinom, humorom i nenametljivom mudrošću govori o ljudima koji ulaze u naš život, menjaju ga i ostavljaju nešto svoje čak i onda kada više nisu pored nas.

Otuda i posebna snaga ovog romana: Jukina priča pokazuje da porodica može menjati prezimena, kuće i oblike, dok ono najvažnije opstaje u sećanju na ljude koji su jednom odlučili da brinu o nama.

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(Pančevac)