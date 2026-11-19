Kao što i naslov upućuje, pesma „Decembra meseca dvadeset godina kasnije”, objavljena u septembarskom izdanju časopisa „Kvartal”, dijalog i reminenscenija je s jednom pesmom Jasmine Topić objavljenom u zbirci „Romantizam“ 2005. godine. U konkurenciji ljubavnih pesama, pisanih na srpskom jeziku od novembra 2025. do novembra 2026, zavredela je da bude proglašena za najbolju i da dobije nagradu „Lenkin prsten”, odlučio je jednoglasno žiri, u kom su sedeli prof. dr Jelena Marićević Balać, Biljana Puškar i dr Dragana V. Todoreskov, kao predsednica.

Napisali su u obrazloženju, između ostalog: „Pesma ‘Decembra meseca dvadeset godina kasnije’ napisana je u duhu modernog lirskog izraza koji naginje pripovedanju. Lirsko ’ja’ i posle dve decenije u mislima priziva svog bivšeg partnera. Navodeći pojedinosti – njegove korake, pokrete, ponašanja – ona ne oseća tugu, već ga s vremenske, prostorne i one neizrecive udaljenosti koja se može razumeti samo ’jezikom kojim progovara srce’ posmatra kao nekoga ko je, uprkos upečatljivom opisu, pre svega protagonista njene nekadašnje poezije. Iako prvi stih pesme (’pisanje o njemu nikada nije bio neki posao’) skreće čitateljsku pažnju na trivijalne, gotovo nevažne stvari, autorka postupkom gradacije uvodi motiv nedvosmislene privrženosti i živog sećanja na osobu koju opisuje. Ne napuštajući prošlo vreme, pesnikinja uspeva da dočara ne samo onoga ko je otišao ili je napušten nego i složeni odnos između dvoje mladih i zaljubljenih, uz, reklo bi se, odlično doziranu patetiku koju sve vreme kontroliše bivajući svesna žanra i teme.”

Jasmina Topić je rođena 1977. u Pančevu. Piše poeziju, povremeno i prozu, eseje, prikaze. U pančevačkoj, onoj književnoj i umetničkoj, javnosti, ali i srpskoj i regionalnoj, prepoznaje se kao urednica zbornika „Rukopisi” i pesničke edicije „Najbolja”. Promoviše predano književno stvaranje u gradu, vodeći književne večeri i radionice.

Objavila je do sada sedam pesničkih knjiga: „Suncokreti. Skica za dan”(1997), „Pansion. Metamorfoze” (2001), „Romantizam” (2005), „Tiha obnova leta” (2007), „Dok neko šapuće naša imena” (2012), „Plaža Nesanica” (2016) i „Privremeni boravak” (2020). Tome je 2022. dodala i izbor pesama „Sada smo na ostrvima” u izdanju Kulturnog centra Vojvodine ,,Miloš Crnjanski”. Do kraja godine možemo da očekujemo i Jasmininu osmu zbirku u izdanju „Arhipelaga” u kojoj će biti i pesma koja joj je donela „Lenkin prsten”. Ranije je još bila dobitnica nekoliko rezidencijalnih boravaka za pisce, kao i književnih nagrada: ,,Duškovićeva zvona“ (2002), ,,Matićev šal“ (2003) i ,,Milica Stojadinović Srpkinja“ (2021).

– Pesma ,,Decembra meseca dvadeset godina kasnije“ pisana je, odnosno zamišljena kao dijalog s pesmom koja je objavljena 2005. godine u mojoj trećoj pesničkoj knjizi ,,Romantizam“ (Narodna knjiga, Beograd). Ona faktički zatvara tu knjigu. Htela sam, polunamerno, da vidim da li u sećanju na tu pesmu i na jedan odnos mogu da napravim dodatnu introspekciju i šta bi rezultat pisanja doneo, bolje reći, dodao davno završenoj priči – približila nam je svoj motiv i Jasmina..

• Da li je to ljubav izgubljena i zaboravljena, ugrađena u sebe, neprežaljena..?

– Ova pesma nije klasično ljubavna, ona je reminescencija na jedan odnos, na proces razmene, na sazrevanje koje je tada bilo važno. U svojoj ,,novijoj verziji” ona zapravo razmatra kako je vrednost nekog odnosa i osećanja uvek tu s nama, bez obzira na to kuda nas je odveo dalje život. Ima u njoj te sentimentalnosti, ali glavno je, mislim, to da ako smo s nekim imali kvalitetnu razmenu, ako je to doprinelo našem rastu kao individui, da onda ti ljudi postaju deo nas i da su uvek s nama, iako možda više ništa ne znamo o njima, iako ih možda više nikad nismo videli ni čuli.

• Muškarci pesnici imaju svoje muze, pa i „likice” iz njihovih ljubavnih pesama postaju istorijski poznate ličnosti.

– Eto, priča o Lenki Dunđerski i verovatno najznačajnijem pesniku srpskog romantizma Lazi Kostiću ona je koju svi znamo, faktički je postala opšte mesto, s neizbežnim idealizacijama koje prate takve priče. Ali ako isključimo aktere i fokusiramo se na umetnost, onda ona prevazilazi fizički, materijalni svet i postaje metafizika. To što su kod nas poznatiji muškarci kao pesnici i žene kao gotovo isključivo njihove muze, problem je druge vrste. Tek relativno skoro pričamo, ali ne u pogrdnom ili ismevajućem kontekstu, o Isidori Sekulić, Anici Savić Rebac ili Milici Stojadinović Srpkinji. Njihovi muški ideali su bili predmet sprdnje, nažalost. Danas se to više u poeziji uopšte tako ne posmatra. Štaviše, pesnikinje su dominantne.

• A šta je sa ženama, jer muza je jedna od retkih reči koje je skoro nemoguće prevesti u muški rod.

– Ima ih sedam. Beše (?). I svaka ima po jedan sektor, da ne kažem ministarstvo! Treba taj fenomen posmatrati jednostavno kao inspiraciju ili kao trenutak kada čovek krene da postavlja pitanja o svom odnosu prema drugome ili svom mestu u svetu. Priča o muzama je uvek pomalo zvučala kao marketing, samo se to tada nije tako zvalo.

• Kada pišeš pesme, kome se nadaš kao čitaocu? I kolikom broju?

– To je dosta kompleksno pitanje. Čovek stvara jer želi reakciju, želi uspostavljanje komunikacije s drugima, otuda i razmenu, onu koja ne mora biti lična nego putem umetničkog dela kao medijuma. Ali stvaranje je duboko intiman čin i potreba za pronalaženjem svoje svrhe, izdizanjeg iz materijalnog u duhovno i iz fizičkog u metafizičko. Umetnik je uspeo ako taj intimni čin stvaranja i njegove rezlutate publika prepozna kao svoje.

• Da li se i za vreme tvog pisanja promenio odnos prema poeziji?

– Naravno da jeste. Istrajnost u pisanju, iskustvo, svakako se menja s godinama i objavljenim knjigama i donosi nove uvide, veštinu, pristup pisanju. Dakle, onda konkretno i prema poeziji. Ali ja poslednjih godina dosta radim kroz književne radionice na edukaciji mladih pisaca, uređujem knjige i moderiram književni program u gradu, pokušavajući da održim to zrno smisla i lepote u svakodnevici. Sve češće klizimo u banalno, sve smo gladniji spektakla, pa na kraju i to postane nedovljno jer ne nosi vrednost. Otuda umetnost uvek nudi sklonište i smisao.

Nagrađena pesma Jasmine Topić DECEMBRA MESECA DVADESET GODINA KASNIJE Pisanje o njemu nikada nije bio neki posao

Trajalo je koliko i suptilno svetlo

pre nego što se izgubio među senke

Kao nagoveštaj budućeg trajnog boravka

Udaljen koliko fizički toliko

i u prostoru neizrecivom na običnom jeziku

osim onog kojim progovara srce I danas ne znam da li je bio razbojnik

ili mudro lice bez mantije

Ljubavnik u odori filozofa

sa pištoljem ispod leve sise

i aktentašne u desnoj ruci

Dok se gegao kao Hefest u uvek pomalo

mračnim ulicama a blagost skrivao

u nikad posečenoj bradi

i kolekcijama svega što se moglo

napraviti od jabuke Godinama se njegovo prisustvo taložilo

U važne lekcije što su došle na red

dugo nakon odlaska

U nesvesno bivanje pod kožom

što je nekad drhturila na dodir

tela pretvorenog u zvono radosti Verovala sam bez zadrške kada je odbijao

da me čuva samo za sebe

ali sebi privlačio u svoj napetosti

žila i neočekivanih spajanja I dalje je u toj senci decembra meseca

u poznatoj kafani bez povoda

da više ikada tamo zakorači

sa čašom kisele jer se drugo

odavno popilo za dva života

Posmatra moje vreme koje je došlo

I radost je njegova prisutna kao misao

demona sa ramena A jednostavne istine

i naučene lekcije i životne i telesne

povećale su neopipljivo prisustvo

kao da se neprestano ulagalo

u zidanje pouzdanog temelja

dugo nakon zaboravljenih linija tela Jednom sam napisala kako

nijedna kap njega nije ostala u meni

Ali su semenke iz mnogih raspolućenih jabuka

postale poodrasla stabla

i nove spoznaje

Dok je on stalno pomalo prisutan

na tom mestu u senci ispod njihove krošnje

i odande se još osmehuje I vidimo se zaista

kako sam pre dvadeset godina napisala

već onoliko udaljeni.

(Pančevac / Nevena Simendić)

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