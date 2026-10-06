Uskoro postavljanje cevi za gasnu interkonekciju sa S. Makedonijom

Ministri energetike Srbije, Bugarske, Grčke i Severne Makedonije sastali su se danas u Beogradu, gde su razgovarali o jačanju energetske sigurnosti i povezivanju regionalnih tržišta.

Na samitu su, pored ministarke rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravke Đedović Handanović učestvovali ministar životne sredine i energetike Republike Grčke Stavros Papastavru, ministarka energetike Republike Bugarske Iva Petrova i ministarka energetike, rudarstva i mineralnih sirovina Republike Severne Makedonije Sanja Božinovska.

Ministri su razgovarali o načinima za jačanje regionalne saradnje i unapređenje energetske sigurnosti u Jugoistočnoj i Centralnoj Evropi, sa posebnim osvrtom na diversifikaciju izvora i pravaca snabdevanja energijom i energentima, regionalno povezivanje i razvoj regiona kao važnog energetskog tranzitnog koridora za Evropu.

Učesnici su razgovarali o korišćenju postojeće gasne infrastrukture, kao i o napretku u realizaciji projekata gasne infrastrukture čiji je cilj dalje povezivanje zemalja učesnica i otvaranje dodatnih pravaca snabdevanja iz novih gasnih izvora, prenosi Kurir Biznis.

Ministri su se saglasili da ostvarivanje ovih ciljeva zahteva blisku saradnju na integraciji tržišta električne energije i gasa, veću fleksibilnost sistema i sigurnost snabdevanja, nastavak ulaganja u prenosne mreže i gasnu i naftnu infrastrukturu, kao i unapređenje koordinacije između operatora transportnih sistema za gas, kako bi se postojeća infrastruktura bolje koristila i otklonila preostala infrastrukturna uska grla.

Ministri su pozdravili uključivanje Srbije i Severne Makedonije u Vertikalni gasni koridor preko njihovih operatora transportnih sistema, kao i skori početak izgradnje gasne interkonekcije između dve zemlje. Ova interkonekcija biće povezana sa gasnom interkonekcijom Grčka-Severna Makedonija, koja je trenutno u izgradnji, pri čemu se završetak grčke deonice očekuje do kraja 2026. godine, a deonice u

Severnoj Makedoniji tokom 2027. godine.

Prve cevi za deonicu gasne interkonekcije Srbija-Severna Makedonija na teritoriji Srbije su isporučene, a radovi na polaganju cevi uskoro će početi. Time će biti otvoren novi pravac za snabdevanje tečnim prirodnim gasom iz terminala u luci Aleksandropolis, uz postojeće pravce, čime će se omogućiti dalja diversifikacija snabdevanja gasom preko Bugarske.

Ponovo je potvrđena snažna posvećenost razvoju Vertikalnog gasnog koridora i jačanju njegove uloge kao pouzdanog energetskog pravca ka Jugoistočnoj i Centralnoj Evropi i Zapadnom Balkanu. Kroz kontinuirani razvoj svog sistema za transport gasa, interkonekcije sa Bugarskom i Severnom Makedonijom i LNG infrastrukturu, uključujući LNG terminal u Aleksandropolisu, Grčka povećava kapacitete za transport diversifikovanih izvora gasa ka severu.

Očekuje se da će izvozni kapacitet do 2027. godine dostići 9,5 milijardi kubnih metara. Ova infrastruktura, zajedno sa dodatnim količinama LNG-a, olakšaće tokove gasa ka susednim tržištima, uključujući Srbiju i Severnu Makedoniju, čime će biti ojačani regionalna diversifikacija i otpornost, uz podršku postepenom napuštanju ruskog gasa za članice Evropske unije, u skladu sa EU Repower regulativom.

Ministri su razmatrali i razvoj gasne infrastrukture imajući u vidu mogućnost njenog budućeg korišćenja za transport vodonika. Takođe su se saglasili da unaprede razmenu informacija uoči zimske sezone, uključujući informacije o spremnosti prenosnih sistema i mogućnostima za razmenu električne energije. Razgovarano je i o projektima u oblasti obnovljivih izvora energije, razvoju prenosne mreže, reverzibilnim hidroelektranama i baterijskim skladištima, sa ciljem povećanja fleksibilnosti sistema i kapaciteta za skladištenje energije.

Posebna pažnja posvećena je daljoj integraciji tržišta električne energije ugovornih strana Energetske zajednice sa tržištima država članica Evropske unije.

Ministri su istakli da bi dublja integracija tržišta električne energije dala važan doprinos jačanju regionalne energetske sigurnosti i otpornosti. Ministri su razgovarali i o stabilnosti sistema električne energije u Jugoistočnoj Evropi, uključujući prekogranične interkonekcije i integraciju regionalnog tržišta električne energije. Bugarska je predstavila napredak u koridoru električne energije Istok-zapad (the East-West Electricity Corridor).

Ministri su takođe razgovarali o mogućem razvoju jugoistočnog pravca nacionalnog sistema produktovoda duž trase Solun-Skoplje-Niš, koji bi mogao dodatno da poveže Srbiju, preko Severne Makedonije, sa energetskom infrastrukturom i lukom u Solunu.

Ministri su razmenili mišljenja o pravednoj energetskoj tranziciji i dekarbonizaciji Zapadnog Balkana, ističući značaj koordinisanog delovanja i adekvatne finansijske podrške Evropske unije. Razmenjene su i informacije o inicijativama koje se odnose na regulatorni okvir EU, uključujući CBAM, kao i o potrebi da se regionu pruži podrška u prilagođavanju novim zahtevima.

Ministri su ponovo potvrdili posvećenost nastavku regionalne saradnje i zajedničkom radu na jačanju energetske sigurnosti, povezanosti i otpornosti širom Jugoistočne Evrope.

(Kurir Biznis)