Otkriće u Starčevu: Kustos muzeja predstavio nove nalaze

Starčevački muzej je po drugi put ugostio poznatog arheologa dr Andreja Starovića, višeg kustosa Narodnog muzeja Srbije zaduženog za zbirku predmeta starčevačke kulture (6200-5500. godina p.n.e.), u ponedeljak, 5. oktobra, što je izazvalo veliko interesovanje publike.

Ovaj događaj je priređen dan nakon završenih iskopavanja na lokalitetu Starčevo Grad koja su trajala od 15. septembra do 4. oktobra.

Istraživanja je predvodio lično Andrej Starović sa timom kolega iz Narodnog muzeja Srbije koji su činili dr Aleksandar Bandović, dr Jovan Mitrović i dr Igor Vaduvesković.

Uvaženi gost je govorio o novim nalazima i indicijama sa starčevačkih lokaliteta (Starčevo Grad, Vodice, Sedlar).

Starović je sa publikom podelio tek pronađene najznačajnije nalaze iz bronzanog, gvozdenog doba i neolita – mlađeg kamenog doba čija detaljna analiza tek sledi u laboratorijama.

Prema njegovim rečima, u planu je nastavak iskopavanja sledeće godine na istom mestu gde se nedavno kopalo da bi se stiglo do najdubljeg horizonta starčevačke kulture.

Time bi mogla da se potvrdi starost naselja prvih zemljoradnika i stočara koji su došli u prvoj migraciji iz Anadolije (Turska).

(Pančevac/J. Filipović)

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